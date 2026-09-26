Hơn 200 vận động viên tranh tài hội thi thể thao các dân tộc thiểu số xã Chư Pưh mở rộng

Một trận đấu bóng đá tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số xã Chư Pưh mở rộng lần thứ I năm 2026. Ảnh: R’Ô HOK

Hội thi diễn ra từ ngày 22 đến 28-9, thu hút hơn 200 vận động viên (VĐV) đến từ các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Chư Pưh cùng đội khách mời là xã Ia Hrú tham gia thi đấu. Các VĐV tranh tài ở 6 môn gồm: nhảy bao bố, chạy cà kheo, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co và bóng đá nam 7 người.

Môn bóng đá 7 người khởi tranh đầu tiên, từ ngày 22-9 với 8 đội tham gia, gồm các đội bóng đến từ các thôn, làng ở xã Chư Pưh và đội xã Ia Hrú. Các đội thi đấu tại sân T&T (xã Chư Pưh), chia thành 2 bảng (mỗi bảng 4 đội) thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng trong.

Hội thi nhằm tạo sân chơi để đồng bào dân tộc thiểu số rèn luyện sức khỏe, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn xã Chư Pưh và địa phương lân cận.