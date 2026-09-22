Hơn 100 vận động viên tham gia Hội thao Khối thi đua số 8 lần thứ I - 2026

(GLO)- Sáng 22-9, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku), Khối thi đua số 8 tổ chức Hội thao lần thứ I - năm 2026.

Tham dự hội thao có hơn 100 vận động viên đến từ 8 đơn vị trong khối, gồm: Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai; Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định; Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định; Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định; Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn; Công ty cổ phần Môi trường đô thị Bình Định; Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai.

Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu ở 3 môn: cầu lông, bóng bàn và pickleball. Trong đó, môn cầu lông gồm có các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nam - nữ; môn bóng bàn gồm: đơn nam, đôi nam; pickleball gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ.

Vận động viên tham gia thi đấu môn bóng bàn. Ảnh: Vũ Thảo

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Khỏe để cống hiến”, Hội thao Khối thi đua số 8 lần thứ I - năm 2026 hướng tới một sân chơi lành mạnh, sôi nổi. Đây là dịp để cán bộ, người lao động các đơn vị rèn luyện sức khỏe, giao lưu, thể hiện tinh thần thể thao và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, hội thao còn tạo không gian để các đơn vị gặp gỡ, tăng cường sự gắn kết và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác. Qua đó, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, phối hợp và đồng hành giữa các đơn vị trong Khối thi đua số 8.