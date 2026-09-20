Hơn 300 vận động viên tranh tài tại Giải Pickleball Valley City Hotel 2026

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-9, tại cụm sân Easter Pickleball (phường Pleiku), Giải Pickleball Valley City Hotel 2026 đã khởi tranh, thu hút hơn 300 vận động viên đến từ Gia Lai và các tỉnh, khu vực lân cận.

Giải do Valley City Hotel phối hợp với Easter Pickleball Club tổ chức. Các vận động viên tranh tài ở nội dung đôi hỗn hợp trình 4.8, 5.2 và 5.6; cùng nội dung khách mời và Open Pro Gia Lai.

Các vận động viên thi đấu sôi nổi tại Giải Pickleball Valley City Hotel 2026. Ảnh: Hoàng Hoài

Đáng chú ý, nội dung Open Pro Gia Lai quy tụ nhiều tay vợt có tiếng trong làng pickleball của tỉnh Gia Lai và khu vực lân cận. Đây là nội dung có trình độ chuyên môn cao, với tối đa 16 cặp tham dự.

Các cặp đạt thành tích cao nhận giải thưởng lần lượt 25 triệu đồng, 13 triệu đồng và 9 triệu đồng, cùng hiện vật, voucher từ các đơn vị đồng hành.

Ở 3 nội dung đôi hỗn hợp, Ban Tổ chức áp dụng mức trình 4.8, 5.2 và 5.6. Mỗi nội dung có giải nhất, nhì và 2 giải ba, với tổng giá trị giải thưởng tăng dần theo trình độ, lần lượt từ 23-33 triệu đồng.

Ban Tổ chức trao giải cho vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Ảnh: Hoàng Hoài

Bên cạnh các giải chính, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải phụ như: Hoa khôi, Nam vương, Vận động viên trẻ nhất, Vận động viên lớn tuổi nhất và Fairplay nhằm tạo thêm điểm nhấn cho giải đấu.

Theo Ban Tổ chức, tổng giá trị giải thưởng của giải lên đến 170 triệu đồng tiền mặt và hiện vật.