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Gia Lai giành 9 huy chương tại Giải bóng bàn thiếu niên và nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng

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BẢO NGỌC BẢO NGỌC
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(GLO)- Tham dự Giải bóng bàn thiếu niên và nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng năm 2026, các tay vợt trẻ Gia Lai đạt thành tích ấn tượng với 9 huy chương.

Giải bóng bàn thiếu niên và nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-8 tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk.

Giải do Liên đoàn bóng bàn tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức, quy tụ gần 200 tay vợt đến từ 16 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh.

Các vận động viên tranh tài ở 4 nhóm tuổi gồm: U7-9, U10-11, U12-13 và U14-15, với các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Gia Lai có 2 câu lạc bộ tham dự là CLB Tín Phát (phường Pleiku) và CLB Thanh Hoàn (phường Thống Nhất). Các tay vợt trẻ đã mang về tổng cộng 9 huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương đồng; cùng 3 giải khuyến khích.

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Cặp VĐV Phạm Hoàng Hiếu - Cù Quang Minh (CLB Tín Phát) giành huy chương vàng ở nội dung đôi nam U12-13. Ảnh: ĐVCC

Huy chương vàng duy nhất thuộc về đôi VĐV Phạm Hoàng Hiếu - Cù Quang Minh (CLB Tín Phát) ở nội dung đôi nam U12-13. Ở nội dung đơn nam cùng nhóm tuổi, Phạm Hoàng Hiếu giành huy chương bạc, còn Cù Quang Minh đoạt huy chương đồng.

CLB Thanh Hoàn giành 3 huy chương bạc. Trong đó, cặp VĐV Vũ Tiến Hưng - Nguyễn Gia Lâm đoạt huy chương bạc đồng đội nam U12-13; Trần Đỗ Quốc Huy - Lê Đăng Khoa giành huy chương bạc đồng đội nam U14-15; còn Phạm Hữu Tùng - Lưu Gia Phúc giành huy chương bạc đôi nam nhóm U14-15.

Ngoài 9 huy chương, các tay vợt Gia Lai còn giành 3 giải khuyến khích. Thành tích tại giải tiếp tục cho thấy sự phát triển của phong trào bóng bàn ở các lứa tuổi trẻ tại Gia Lai.

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