Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026: Gần 50 cung thủ hội ngộ, tranh tài

(GLO)- Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 thu hút gần 50 vận động viên tham gia tranh tài bằng cung barebow. Qua 2 ngày thi đấu (22 và 23-8), giải đã tạo nên những màn so tài gay cấn, đồng thời tạo thêm sân chơi để người yêu thích bộ môn bắn cung cùng hội ngộ, giao lưu, cọ xát.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 do Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức, thu hút gần 50 cung thủ trong và ngoài tỉnh tham gia. Các vận động viên sử dụng cung barebow, tranh tài ở 2 cự ly 7 m và 15 m. Ở cự ly 7 m có nội dung cá nhân và toàn năng. Cự ly 15 m có các nội dung cá nhân nam, nữ; toàn năng nam, nữ và đồng đội.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 thu hút gần 50 cung thủ trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài. Ảnh: D.L

Với những người mới tập, đây là dịp được bước vào không khí thi đấu thực tế. Trần Minh Khôi (SN 2015, CLB Bắn cung Bình Định) là một trong những cung thủ nhỏ tuổi tham gia giải. Khôi làm quen với bắn cung từ cuối tháng 5, sau khi mẹ biết đến lớp học qua Facebook và lời giới thiệu của một người bạn. Sau đó, em nhanh chóng thích thú và tập luyện thường xuyên.

Lần đầu tham dự một giải bắn cung, Khôi đã giành giải nhất nội dung cá nhân cự ly 7 m. “Lúc thi đấu, có khi em bị dẫn trước nên cũng hơi áp lực. Qua giải lần này, em thấy bắn cung cần sự kiên nhẫn và tập trung cao độ nên em sẽ luyện tập nhiều hơn nữa để khắc phục điểm này” - Khôi chia sẻ.

Niềm vui của đồng đội và cổ động viên khi Trần Minh Khôi giành giải nhất nội dung cá nhân cự ly 7 m. Ảnh: BTC

Không chỉ thu hút những cung thủ nhí, giải còn quy tụ nhiều bạn trẻ có niềm đam mê với bộ môn bắn cung. Phạm Ngọc Anh Thành (SN 2007, CLB Bắn cung Bình Định) bắt đầu tập luyện từ tháng 11-2025. Trước giải, Thành tăng cường độ tập và tranh thủ thời gian rảnh để rèn kỹ thuật.

Nhờ đó, Thành trở thành thành viên thuộc CLB đạt thành tích đáng nể tại giải đấu lần này: giải nhất nội dung đồng đội, giải nhì nội dung cá nhân nam cự ly 15 m và giải ba nội dung toàn năng nam cự ly 15 m.

“Tôi vui vì ngoài những huy chương còn có thêm kinh nghiệm thi đấu. Đặc biệt, tôi được gặp gỡ các vận động viên đến từ các tỉnh, thành bạn, từ đó có thêm bạn bè cùng sở thích và có động lực để tiếp tục tập luyện” - Thành hào hứng.

Sự góp mặt của các CLB, cung thủ ngoài tỉnh như Bình Dương, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh… cũng tạo không khí giao lưu, tăng tính cạnh tranh cho giải đấu. Trong số đó, anh Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1990, CLB Bắn cung Bình Dương) dù mới tập luyện khoảng 5 tháng nhưng đã giành 2 giải nhất nội dung cá nhân nam cự ly 15 m và toàn năng nam cự ly 15 m cùng 1 giải ba nội dung đồng đội.

Với anh Phúc, cự ly 15 m đòi hỏi cung thủ giữ đường tên ổn định, nhất là khi có gió. Mỗi thay đổi về hướng gió đều có thể ảnh hưởng đến đường bay của mũi tên, vì vậy vận động viên phải chú ý điều chỉnh để đạt kết quả tốt.

Anh Phúc chia sẻ: “Chất lượng chuyên môn của giải năm nay khá tốt, các vận động viên đều thi đấu nghiêm túc. Gió mạnh gây ra một số khó khăn nhưng cũng làm cuộc thi gay cấn hơn, qua đó thể hiện rõ kỹ năng của từng cung thủ. Công tác tổ chức chu đáo, từ chỗ ở, ăn uống đến hỗ trợ các đoàn ở xa cũng mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho chúng tôi”.

Theo chị Mai Ngọc Nghĩa - Chủ nhiệm CLB Bắn cung Bình Định, Phó Ban Tổ chức giải, so với năm 2025, giải năm nay được tổ chức chuyên nghiệp hơn; đội ngũ trọng tài có chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn; địa điểm thi đấu rộng rãi, thoáng mát, cơ sở vật chất được cải thiện...

“Bắn cung còn khá mới ở địa phương, vì vậy chúng tôi muốn thông qua giải đấu tạo thêm cơ hội giao lưu và thi đấu cho người yêu thích bộ môn này. Thời gian tới, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục mở rộng quy mô giải, góp phần vào việc có thêm nhiều CLB bắn cung được hình thành trên địa bàn tỉnh” - chị Nghĩa cho hay.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 đã để lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho các cung thủ trong và ngoài tỉnh. Ảnh: D.L