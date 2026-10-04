Điều thú vị từ tuyển triathlon Gia Lai

(GLO)- Có “tuổi đời” non trẻ nhất trong số các đội tuyển thể thao tại Gia Lai, thời gian tập luyện chưa nhiều và điều kiện đầu tư còn hạn chế, đội tuyển triathlon Gia Lai đang chọn cách đi phù hợp với thực tế để từng bước tạo dấu ấn.

Từ những cuộc tranh tài ở giải trẻ đến Ðại hội Thể thao toàn quốc 2026, các vận động viên trẻ được kỳ vọng sẽ trở thành một “ẩn số” đáng chú ý.

“Liệu cơm gắp mắm”

Triathlon là môn thể thao đòi hỏi VĐV thi đấu liên hoàn 3 nội dung gồm bơi, đạp xe và chạy. Để theo đuổi môn này, ngoài yêu cầu cao về thể lực và chuyên môn, việc đầu tư trang thiết bị, đặc biệt là xe đạp chuyên dụng, cũng cần nguồn chi phí không nhỏ.

Các thành viên đội tuyển triathlon Gia Lai trong một buổi tập. Ảnh: H.Q

Đây là một trong những khó khăn với đội tuyển triathlon Gia Lai, khi môn thể thao này mới được xây dựng và phong trào trên địa bàn còn khá manh mún. Trong điều kiện đó, HLV đội tuyển bơi lội Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Nguyễn Đình Nhật Nam lựa chọn cách làm phù hợp với thực tế: Thay vì tập trung ngay vào nội dung 3 môn phối hợp, các VĐV được hướng sang nội dung 2 môn phối hợp bơi - chạy (aquathlon, bơi 500 m và chạy 2.500 m). Cách làm này vừa giảm bớt yêu cầu về trang thiết bị, vừa giúp VĐV có điều kiện tích lũy nền tảng thể lực và kỹ năng trước khi hướng đến những nội dung khó hơn.

Hiện đội tuyển có 10 VĐV tập luyện nội dung 2 môn phối hợp. Dù thời gian tập luyện chưa dài, nhưng lực lượng trẻ này đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Một trong những gương mặt đáng chú ý là Hồ Nguyễn Nam (SN 2008). Bắt đầu tập luyện bơi từ năm 11 tuổi, đến nay em đã giành được nhiều huy chương tại các giải bơi trẻ quốc gia, giải vô địch các CLB quốc gia. Khi chuyển sang làm quen và tập luyện môn bơi - chạy, Nam nhanh chóng thích nghi; đoạt HCĐ nội dung bơi - chạy ở Giải vô địch các CLB triathlon Quốc gia 2025 và HCĐ Giải vô địch triathlon trẻ và U23 Quốc gia 2026.

Qua thời gian tập luyện, nhiều VĐV đã thích nghi tốt với nội dung mới. VĐV Huỳnh Tuấn Thành (SN 2009) chia sẻ: “Lúc mới chuyển sang tập 2 môn phối hợp, sau khi bơi xong em cảm thấy khá mệt, bước vào phần chạy rất khó. Nhưng tập dần rồi em cũng quen với khối lượng bài tập. Bây giờ em có thể hoàn thành đầy đủ các bài tập mà HLV đưa ra và thành tích cũng tiến bộ hơn trước”.

Chờ những bước tiến dài

Dù còn non trẻ, đội tuyển triathlon Gia Lai đã bắt đầu có thành tích ở sân chơi quốc gia. Tại Giải vô địch các CLB triathlon Quốc gia năm 2025, các VĐV Gia Lai giành 1 HCB và 2 HCĐ. Đây cũng là giải đấu có ý nghĩa quan trọng khi giúp các VĐV tích lũy kinh nghiệm thi đấu, đồng thời làm quen với môi trường cạnh tranh ở môn thể thao còn khá mới.

Kết quả khả quan tại Giải vô địch các Câu lạc bộ triathlon Quốc gia năm 2025 tăng thêm niềm tin cho các thành viên đội tuyển triathlon Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Đến Giải vô địch triathlon trẻ và U23 Quốc gia năm 2026, thành tích tiếp tục được cải thiện với 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Những kết quả trên chưa thể phản ánh đầy đủ sức mạnh của một đội tuyển còn trong quá trình xây dựng, nhưng là cơ sở để ban huấn luyện tiếp tục kỳ vọng vào lực lượng trẻ.

Theo HLV Nguyễn Đình Nhật Nam, mục tiêu trước mắt của đội là chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Gia Lai đặt kỳ vọng ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội nam nữ hỗn hợp.

Đại hội năm nay được tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi các VĐV Gia Lai từng thi đấu tại Giải các CLB triathlon Quốc gia năm 2025. Việc từng làm quen với địa điểm và điều kiện thi đấu phần nào giúp đội có thêm kinh nghiệm. Tuy vậy, ban huấn luyện dự kiến vẫn đưa VĐV vào sớm để làm quen với đường đua, thời tiết và điều kiện thực tế trước khi bước vào tranh tài.

Theo quy định của Đại hội, chỉ những đơn vị, địa phương từng có VĐV tham gia Giải vô địch các CLB triathlon Quốc gia năm 2025 mới được đăng ký thi đấu. Vì vậy, việc Gia Lai góp mặt tại Đại hội năm nay cũng là kết quả từ quá trình tham dự sân chơi quốc gia trước đó.

Đây mới là lần thứ 2 triathlon được đưa vào chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc. Trong khi Gia Lai vẫn đang từng bước xây dựng lực lượng thì từ nhiều năm qua, một số địa phương như TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng... đã có sự đầu tư mạnh cho môn thể thao này. Khoảng cách về lực lượng, thời gian tập luyện và điều kiện chuẩn bị là vấn đề mà các VĐV Gia Lai phải đối mặt.

Như đã nói, triathlon là môn thể thao khá mới, điều kiện tập luyện tại Gia Lai còn nhiều khó khăn. Nhưng chính trong điều kiện còn nhiều hạn chế ấy, cách làm linh hoạt của đội tuyển đã mang lại kết quả khá tốt, từng bước tạo nền móng cho một môn thể thao mới.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, triathlon Gia Lai không đặt mục tiêu quá xa so với thực lực, nhưng đây là cơ hội để các VĐV trẻ thể hiện sự tiến bộ sau một quá trình tập luyện chưa dài.

Trong một môn thể thao mà nhiều địa phương đã đầu tư bài bản, đội tuyển Gia Lai vẫn đang bắt đầu từ những bước nhỏ. Nhưng nếu tiếp tục có thêm cơ hội thi đấu, được đầu tư phù hợp và duy trì lực lượng trẻ, những “mầm xanh” hiện nay có thể trở thành nền tảng để triathlon Gia Lai phát triển ổn định hơn trong những năm tới.