Hơn 100 vận động viên tranh tài giải thể thao dân tộc thiểu số tại khu vực xã Biển Hồ

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Giải đấu thu hút hơn 100 vận động viên đến 6 thôn làng trên địa bàn xã Biển Hồ tham gia tranh tài ở 2 môn đẩy gậy và kéo co.
Ở môn đẩy gậy, các vận động viên thi đấu theo 4 hạng cân nữ (47-50 kg, 50-53 kg, 53-56 kg, 56-59 kg) và 4 hạng cân nam (53-56 kg, 59-62 kg, 62-65 kg, 68-71 kg). Ban tổ chức trao giải 8 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba cho vận động viên đạt thành tích cao ở từng hạng cân.
Ở môn kéo co, các đội tranh tài ở 3 nội dung: nam, nữ và nam nữ phối hợp. Ban tổ chức trao 3 giải nhất, 3 giải nhì và 3 giải ba cho các đội đạt thành tích cao ở 3 nội dung thi đấu.
Giải đấu tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa người dân các làng. Qua đó, góp phần gìn giữ và phát huy các môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo không khí sôi nổi trong chuỗi sự kiện thuộc Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.
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