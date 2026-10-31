Trình diễn âm nhạc, nhạc cụ dân tộc và chương trình nghệ thuật thuộc Festival cồng chiêng

(GLO)- Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện thuộc Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, chiều 30-10 đã diễn ra hoạt động trình diễn âm nhạc, nhạc cụ dân tộc và chương trình nghệ thuật, thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng thức.
Hoạt động trình diễn âm nhạc, nhạc cụ dân tộc có sự tham gia của 2 đội đến từ làng Ia Gri và làng Têng (xã Biển Hồ), với hơn 100 thành viên. Các tiết mục sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống như trống, cồng chiêng, đàn t'rưng, đàn đá,…, góp phần giới thiệu, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tây Nguyên.
Trong tối 30-10, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật với 17 tiết mục múa, hát, song ca, tốp ca và đồng dao. Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc địa phương như Hoa dã quỳ, Gia Lai tôi yêu, Pẽ trong loăi - Pơ yu - Hơ yu (dân ca Jrai), Gia Lai - Tinh hoa hội tụ,...
(GLO)- Sáng 30-10, tại sân nhà rông làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), UBND xã Biển Hồ khai mạc chuỗi sự kiện thuộc Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, thu hút đông đảo người dân địa phương, khách du lịch trong và ngoài nước.
(GLO)- Hơn 38.000 vé xem chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ được phát miễn phí, với nhiều hình thức phân bổ, hướng tới phục vụ đông đảo nhân dân.
(GLO)- Tối 27-10, Vòng bán kết Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á - Miss Asian 2026 đã diễn ra tại Khách sạn LUVIAF Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). 20 thí sinh là các nữ doanh nhân tài sắc lần lượt trải qua 3 phần thi trình diễn áo dài, trang phục công sở và dạ hội.
(GLO)- Đó là thông điệp mà xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) gửi đến du khách trước khi chương trình Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai chính thức bắt đầu từ ngày 30-10 tới đây.
(GLO)- Ngày 26-10, đông đảo người dân làng Plei Gao C (xã Gào, tỉnh Gia Lai) tham gia lễ cúng giọt nước tại nguồn nước chung của cộng đồng. Đây là phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ, gắn liền với đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Công chiếu vào ngày 22-10, MV Những em bé mặt trời của rapper Đen Vâu nhanh chóng vào top 1 trending YouTube Việt Nam. Dịp này, nam rapper cũng giới thiệu 8 địa điểm xuất hiện trong sản phẩm, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa Gia Lai đến khán giả.
(GLO)- Sáng 24-10, UBND xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức Liên hoan Văn hóa cồng chiêng và Hội thao dân tộc thiểu số năm 2026 tại nhà rông văn hóa xã, thu hút gần 400 nghệ nhân, diễn viên và vận động viên đến từ 6 thôn, làng trên địa bàn và học sinh trường PTDT Nội trú THCS Ia Grai.
(GLO)- Bằng tâm huyết và sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn qua nhiều hoạt động và thành quả trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ mới, Hội VHNT tỉnh hướng đến khẳng định vị thế trong đời sống văn hóa nghệ thuật khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
(GLO)- Tối 22-10, tại nhà rông làng Ơp, UBND phường Pleiku phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, phục vụ ghi hình chương trình Miền di sản với chủ đề “Đàn đá - Nhịp đập đại ngàn”.
(GLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư đề xuất miễn phí tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích lịch sử và vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 hằng năm. Chính sách nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2026), Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt sách ảnh song ngữ Việt - Anh, tập hợp hơn 300 bức ảnh cùng nhiều tư liệu quý, tái hiện hành trình vận tải chiến lược đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
(GLO)- Sáng 21-10, UBND xã Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Ia Grai đã khai mạc lớp truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng cho 40 học viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn.
(GLO)- Tối 20-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” đặc biệt nhằm chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và bản sắc văn hóa của phụ nữ Bahnar.
(GLO)- Ðó là thông điệp xuyên suốt được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng ban Tổ chức Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Ðang Ya năm 2026 nhấn mạnh khi nói về công tác tổ chức sự kiện này.