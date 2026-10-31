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Trình diễn âm nhạc, nhạc cụ dân tộc và chương trình nghệ thuật thuộc Festival cồng chiêng

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CHU HẰNG CHU HẰNG
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(GLO)- Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện thuộc Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, chiều 30-10 đã diễn ra hoạt động trình diễn âm nhạc, nhạc cụ dân tộc và chương trình nghệ thuật, thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng thức.

Hoạt động trình diễn âm nhạc, nhạc cụ dân tộc có sự tham gia của 2 đội đến từ làng Ia Gri và làng Têng (xã Biển Hồ), với hơn 100 thành viên. Các tiết mục sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống như trống, cồng chiêng, đàn t'rưng, đàn đá,…, góp phần giới thiệu, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tây Nguyên.

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Đội làng Ia Gri trình diễn âm nhạc, nhạc cụ dân tộc. Ảnh: Chu Hằng

Trong tối 30-10, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật với 17 tiết mục múa, hát, song ca, tốp ca và đồng dao. Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc địa phương như Hoa dã quỳ, Gia Lai tôi yêu, Pẽ trong loăi - Pơ yu - Hơ yu (dân ca Jrai), Gia Lai - Tinh hoa hội tụ,...

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Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật với 17 tiết mục. Ảnh: Chu Hằng

Các hoạt động góp phần làm phong phú chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya 2026, tạo không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật, đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống và hình ảnh Gia Lai đến người dân, du khách.

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Hoạt động trình diễn âm nhạc, nhạc cụ dân tộc thu hút đông đảo khán giả tới theo dõi. Ảnh: Chu Hằng
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Du khách, người dân chăm chú theo dõi và ghi lại các màn trình diễn. Ảnh: Chu Hằng
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Tiết mục Sắc hoa dã quỳ do tập thể nghệ sĩ, diễn viên múa Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San biểu diễn. Ảnh: Chu Hằng
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Đội làng Têng có 40 người tham gia trình diễn âm nhạc, nhạc cụ dân tộc. Ảnh: Chu Hằng
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Người dân và du khách cùng xoang giao lưu với đội làng Têng. Ảnh: Chu Hằng
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