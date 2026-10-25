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44 tình nguyện viên tham gia Festival cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 2026

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(GLO)- Sáng 24-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức tuyển chọn tình nguyện viên phục vụ Festival cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Theo đó, có 50 đoàn viên, thanh niên đến từ Đoàn phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, Đoàn phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai, Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai, Đoàn phường Pleiku, Đoàn xã Biển Hồ đăng ký tuyển chọn tình nguyện viên.

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Đoàn viên, thanh niên được kiểm tra kiến thức theo hình thức trắc nghiệm tại buổi phỏng vấn. Ảnh: Quý Trang

Các ứng viên đăng ký tham gia phải đáp ứng các điều kiện: Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. Có sức khỏe bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp. Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác. Ưu tiên ứng viên đã tham gia các hoạt động tình nguyện, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hoặc đối ngoại. Có hiểu biết cơ bản về lịch sử, văn hóa, du lịch tỉnh Gia Lai.

Qua phỏng vấn, Ban tổ chức đã chọn 44 đoàn viên, thanh niên đáp ứng các điều kiện của tình nguyện viên.

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Ban tổ chức phỏng vấn kiểm tra kiến thức, kỹ năng của các tình nguyện viên. Ảnh: Quý Trang

Thời gian tham gia phục vụ tại Festival từ ngày 30-10 đến 8-11-2026. Căn cứ yêu cầu thực tế và năng lực của từng tình nguyện viên, Ban tổ chức phân công thực hiện một hoặc nhiều nhiệm vụ như: hỗ trợ đón tiếp, hướng dẫn đại biểu, khách mời, các đoàn cồng chiêng; hỗ trợ công tác hướng dẫn, điều phối các hoạt động tại địa điểm diễn ra lễ hội; tham gia công tác lễ tân, hậu cần, truyền thông...

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