32 tân sinh viên Gia Lai nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”

(GLO)- Sáng 17-10, tại tỉnh Lâm Đồng, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2026 cho 120 tân sinh viên của 4 tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi.

Tân sinh viên 4 tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Đây là điểm trao thứ sáu trong chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2026 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” lần thứ 634 của Báo Tuổi Trẻ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 120 suất học bổng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 4 tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi. Tổng kinh phí chương trình hơn 1,9 tỷ đồng do Quỹ Đồng hành nhà nông - Công ty CP phân bón Bình Điền và bạn đọc Báo Tuổi Trẻ tài trợ.

Trong đó, tỉnh Gia Lai có 32 tân sinh viên đang theo học các trường đại học được nhận học bổng này, mỗi suất học bổng 15 triệu đồng. Các em đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí, nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.