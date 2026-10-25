Sôi nổi Ngày hội chào tân sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai

(GLO)- Ngày 24-10, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai tổ chức Ngày hội chào tân sinh viên Med-Horizon 2026 với sự tham gia của hơn 500 sinh viên năm nhất.

Tại chương trình, sinh viên tham gia 6 trạm thử thách do các đội, nhóm, CLB trực thuộc Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường tổ chức, gồm CLB Dược học, CLB Y học, Đội Thanh niên xung kích, Đội Văn nghệ xung kích và Tổ Công nghệ số. Các hoạt động tạo cơ hội để tân sinh viên giao lưu, làm quen với môi trường học tập và kết nối với các tổ chức, CLB trong trường.

Không khí sôi nổi, trẻ trung tại Ngày hội. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tối cùng ngày, chương trình Gala chào tân sinh viên diễn ra với nhiều nội dung ý nghĩa.

Quang cảnh buổi gala. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Cụ thể, Ban Tổ chức đã trao giải cuộc thi Med Life Check-in (cuộc thi trực tuyến dành cho sinh viên năm nhất, trong đó các thí sinh chụp ảnh hoặc thực hiện video ghi lại cảm xúc, trải nghiệm trong những ngày đầu bước vào giảng đường); sinh viên trình diễn thời trang ngành y dược, giao lưu văn nghệ...

Trao giải cuộc thi Med Life Check-in. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trao 10 suất học bổng khuyến học; Agribank Chi nhánh Bình Định trao 20 suất và Vietcombank Chi nhánh Quy Nhơn trao 10 suất học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; mỗi suất 1 triệu đồng. Ngoài ra, Agribank Chi nhánh Bình Định trao 5 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) dành cho các thủ khoa đầu vào của trường.