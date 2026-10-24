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Đặc sản Gia Lai được quảng bá tại Hà Nội

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(GLO)- Sáng 23-10, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” đã khai mạc tại số 62 Tràng Tiền, TP. Hà Nội. Chương trình giới thiệu hơn 60 đặc sản Gia Lai và Quảng Ngãi đến người tiêu dùng Thủ đô.

Chương trình diễn ra từ ngày 23 đến 25-10, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ tổ chức, cùng sự tham gia của Tỉnh đoàn Gia Lai, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, TikTok Việt Nam và NAPAS.

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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: ĐVCC

Hơn 60 đặc sản của 2 địa phương đã được giới thiệu tại chương trình; trong đó, Gia Lai mang đến các sản phẩm như: cà phê Ngon Avatar, hạt điều, sầu riêng sấy thăng hoa... góp phần quảng bá thế mạnh nông sản của tỉnh đến người tiêu dùng Thủ đô.

Điểm đáng chú ý của chương trình là kết hợp bán hàng trực tiếp tại không gian trưng bày với livestream trên nền tảng số. Phiên livestream diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 23-10 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, mở thêm lựa chọn mua sắm cho người tiêu dùng.

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Người tiêu dùng tham gia tìm hiểu, mua sắm sản phẩm. Ảnh: ĐVCC

Đối với Gia Lai và Quảng Ngãi, chương trình là cơ hội đưa các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với người tiêu dùng tại Hà Nội, tiếp nhận phản hồi từ thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác phân phối.

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Anh Phạm Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh đoàn giới thiệu về các sản phẩm. Ảnh: ĐVCC

Anh Phạm Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: Hoạt động trưng bày, bán hàng trực tiếp và livestream sẽ giúp sản phẩm địa phương được nhiều khách hàng biết đến hơn; qua đó mở rộng cơ hội kết nối với nhà phân phối và các kênh tiêu thụ.

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Các sản phẩm trưng bày tại sự kiện. Ảnh: ĐVCC

Sức sống hàng Việt” là chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước triển khai, kết hợp trưng bày, trải nghiệm, bán hàng trực tiếp với ứng dụng nền tảng số nhằm hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Việt.

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