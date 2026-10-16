Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

OCOP

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Khai mạc Hội chợ OCOP và Đặc sản ẩm thực Phố núi Pleiku năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 16-10, tại khu vực đường Anh Hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết), UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai mạc Hội chợ OCOP và Đặc sản ẩm thực Phố núi Pleiku năm 2026.

khai-mac-hoi-cho-ocop-va-dac-san-am-thuc-pho-nui-pleiku-nam.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku - nhấn mạnh: Sự kiện nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương; lan tỏa các giá trị văn hóa, ẩm thực và tiềm năng du lịch của Pleiku; đồng thời, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các chủ thể OCOP giao lưu, kết nối, mở rộng thị trường, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng và du khách. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương, tạo thêm động lực phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Diễn ra từ ngày 16 đến 18-10, hội chợ quy tụ khoảng 35 gian hàng, trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương và ẩm thực truyền thống Tây Nguyên.

dac-san-ga-nuong-duoc-gioi-thieu-tai-gian-hang-am-thuc.jpg
Đặc sản gà nướng được giới thiệu tại gian hàng ẩm thực. Ảnh: Minh Chí

Điểm nhấn của sự kiện là không gian văn hóa Jrai - giới thiệu những nét đẹp trong đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai trên địa bàn phường.

Các hoạt động tái hiện lễ cúng mừng lúa mới, biểu diễn cồng chiêng, múa xoang và nhạc cụ truyền thống góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất và người Pleiku.

cac-nghe-nhan-bieu-dien-nhac-cu-truyen-thong-tai-ngay-hoi-van-hoa-du-lich-phuong-pleiku-trong-khuon-kho-hoi-cho-ocop-va-dac-san-am-thuc-pho-nui-pleiku-nam-2026.jpg
Các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng, xoang và nhạc cụ truyền thống. Ảnh: Minh Chí

Thông qua việc kết hợp quảng bá sản phẩm với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, hội chợ góp phần kết nối tiêu thụ hàng hóa, kích cầu tiêu dùng và quảng bá hình ảnh Pleiku trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

OCOP

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

OCOP

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

OCOP

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

OCOP

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

OCOP

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Kinh tế

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

OCOP

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

OCOP

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null