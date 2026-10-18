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Khai mạc phiên chợ giới thiệu sản phẩm OCOP tại xã Mang Yang

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Tối 17-10, tại Công viên 3/2, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Mang Yang tổ chức phiên chợ giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và trưng bày sinh vật cảnh.

Phiên chợ diễn ra từ ngày 15 đến 20-10, với quy mô 30 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm và sản phẩm khởi nghiệp của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn xã và các địa phương trong tỉnh.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc phiên chợ giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương và trưng bày sinh vật cảnh tại xã Mang Yang. Ảnh: Hoàng Hoài

Bên cạnh đó, phiên chợ còn có khu ẩm thực với các món ăn đặc trưng của địa phương; khu trưng bày sinh vật cảnh, cây bonsai, hoa lan và các sản phẩm thư pháp.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ được tổ chức trong hai tối 17 và 18-10 nhằm tạo không khí vui tươi, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm và trải nghiệm của người dân.

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