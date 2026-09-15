Livestream "mở đường" cho đặc sản địa phương

(GLO)- Livestream đang được các địa phương ở tỉnh Gia Lai tận dụng để giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP. Không chỉ đưa hàng hóa đến gần người mua hơn, cách làm này còn giúp các hộ sản xuất từng bước làm quen với cách quảng bá, bán hàng và kết nối khách hàng trên môi trường trực tuyến.

Từ những phiên livestream đầu tiên

1 chai nước mắm, gói cá khô hay hộp yến sào khi đưa lên livestream được giới thiệu trực tiếp; người mua có thể hỏi về sản phẩm và đặt hàng ngay trên sóng. Cách làm này đang được các địa phương triển khai theo nhiều hình thức khác nhau.

Ở phường Hoài Nhơn Bắc, cách làm mới thể hiện rõ ở việc thay đổi không gian livestream. Ngày 22-4, “Không gian livestream số cộng đồng” được ra mắt, mở đầu bằng các sản phẩm đặc trưng, OCOP như nước mắm, dầu mè, sản phẩm chế biến từ cá...

“Không gian livestream số cộng đồng” của phường Hoài Nhơn Bắc ra mắt từ tháng 4-2026, đến nay đã thực hiện được 3 phiên livestream. Ảnh: Quang Hải

Đến nay, phường đã thực hiện 3 phiên livestream, tương ứng với 3 không gian khác biệt, tạo sự mới lạ, hấp dẫn, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và tương tác.

Gần nhất là phiên livestream thứ 3 vào cuối tháng 8 vừa qua với chủ đề “Mang vị biển lên sóng”. Không gian biển trở thành phông nền tự nhiên cho những sản phẩm gắn với nghề biển, từ hải sản tươi sống, hải sản khô đến các loại mắm.

Ông Nguyễn Đức Đạm - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hoài Nhơn Bắc - cho biết: “Mục tiêu của các phiên livestream là quảng bá sản phẩm địa phương, bởi Hoài Nhơn Bắc có các sản phẩm nông, lâm, ngư, thủy sản đa dạng.

Chúng tôi muốn trước hết hỗ trợ các cơ sở làm quen với cách bán hàng này, sau đó từng bước để chủ cơ sở, hộ gia đình có đủ kỹ năng tự livestream tại nhà, chủ động quảng bá và bán sản phẩm của mình”.

Trong khi đó, “Không gian livestream số cộng đồng” của phường Tam Quan ra mắt vào tối 25-8. Ngay phiên đầu tiên, hàng loạt sản phẩm đặc trưng, OCOP của địa phương được đưa lên sóng như cá cơm rim, bánh tráng nước dừa, nước mắm, bánh cốm nếp ngự, bánh hồng...

Phía sau phiên livestream là nhiều lực lượng cùng tham gia hỗ trợ chuẩn bị không gian, kỹ thuật và giới thiệu thông tin, hình ảnh sản phẩm, trong đó có lực lượng đoàn viên, thanh niên phường Tam Quan.

Anh Lê Đức Anh - Bí thư Đoàn phường - cho biết: “Tham gia hỗ trợ livestream cũng là cách để đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn hiệu quả của ứng dụng công nghệ, đồng hành với các hộ sản xuất, kinh doanh ở địa phương và góp phần đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng hơn trên môi trường trực tuyến”.

Đoàn phường Tam Quan hỗ trợ phiên livestream. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Ayun Pa, livestream được tổ chức gần hơn với 1 phiên bán hàng trực tuyến. Ngày 4-9, Đoàn phường phối hợp với Hội Nông dân, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tổ chức “Phiên chợ số giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP phường Ayun Pa năm 2026”.

12 sản phẩm được giới thiệu trên Fanpage Tuổi trẻ phường Ayun Pa, trong đó có Yến sào Miranest, Bột ngũ cốc dinh dưỡng OGN, rượu ghè, lá mì, dừa xiêm...

Các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương được rất nhiều khách hàng đón nhận tại buổi livestream của phường Ayun Pa. Ảnh: Hoàng Hoài

Người xem được nghe về nguồn gốc, quy trình sản xuất, chứng nhận an toàn thực phẩm và trao đổi trực tiếp với chủ thể sản phẩm. Sau khi khách đặt hàng, đoàn viên, thanh niên và Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục hỗ trợ các cơ sở tiếp nhận đơn, đóng gói, vận chuyển.

Để sản phẩm đi xa hơn

Với những hộ vốn quen bán hàng truyền thống, giá trị dễ thấy nhất của livestream là mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng. Sản phẩm không chỉ được giới thiệu cho người dân tại địa phương mà có thể tiếp cận những người chưa từng biết đến cơ sở, sản phẩm trước đó.

Cơ sở kinh doanh hải sản Binh Thư (phường Hoài Nhơn Bắc) là trường hợp như vậy. Trước đây, cơ sở chủ yếu bán cho khách quen và người mua tại địa phương. Khi tham gia phiên livestream “Mang vị biển lên sóng”, cơ sở có cơ hội giới thiệu một số mặt hàng như: hải sản tươi, các loại mắm đến khách hàng mới.

Anh Nguyễn Hoàng Binh Thư - đại diện cơ sở kinh doanh hải sản Binh Thư - cho hay: “Tham gia phiên livestream, tôi thấy đây là hoạt động thiết thực đối với các hộ kinh doanh. Sản phẩm được giới thiệu trực tiếp đến nhiều người hơn, giúp mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu và tăng khả năng tiếp cận khách hàng”.

Anh Nguyễn Hoàng Binh Thư (bìa phải) tham gia phiên livestream “Mang vị biển lên sóng”. Ảnh: Quang Hải

Tại phường Ayun Pa, khả năng chuyển lượt xem thành giao dịch được thể hiện bằng con số cụ thể: gần 30 triệu đồng doanh thu từ các đơn hàng chốt trong phiên livestream kéo dài hơn 1 giờ 30 phút.

Chị Huỳnh Thị Kim Yến - chủ thể sản phẩm OCOP Yến sào Miranest - cho rằng, điều đáng giá không chỉ nằm ở số hàng bán được trong 1 phiên mà ở việc người sản xuất có thêm cơ hội học cách đưa sản phẩm ra khỏi thị trường quen thuộc.

“Có rất nhiều người dân phát triển các mô hình nông nghiệp nhưng chưa biết bắt đầu quảng bá sản phẩm từ đâu. Những chương trình như thế này tạo hiệu ứng truyền thông, giúp bà con tự tin hơn, có cơ hội học hỏi, mở rộng mô hình và đưa sản phẩm đến gần khách hàng” - chị Yến chia sẻ.

Chị Huỳnh Thị Kim Yến (bìa phải) giới thiệu sản phẩm OCOP Yến sào Miranest trên phiên chợ số. Ảnh: Hoàng Hoài

Từ thực tế đó, livestream cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chính sản phẩm. Đưa được hàng lên sóng mới là bước đầu; giữ được khách hàng sau phiên livestream mới là điều quyết định khả năng đi xa của sản phẩm.

Bên cạnh bán hàng trên môi trường số, các chủ thể cần chú trọng chất lượng, nguồn gốc và tính pháp lý; hoàn thiện công bố, kiểm nghiệm, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ và chế biến sâu để tăng khả năng mở rộng thị trường.

Ông Lê Đình Tiến - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ayun Pa - cho biết: “Phường hiện đang rà soát, đánh giá lại các sản phẩm OCOP theo bộ tiêu chí mới, đồng thời phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hoàn thiện việc đánh giá, công nhận sản phẩm trong năm 2026.

Các sản phẩm đặc trưng của người Jrai cũng được mang lên phiên chợ số để giới thiệu cho đông đảo khán giả biết đến. Ảnh: Hoàng Hoài

Thông qua livestream, ngoài hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng, đưa sản phẩm đến thị trường trong và ngoài tỉnh, phường còn mong góp phần từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP trên địa bàn”.

Tương tự, ở phường Tam Quan, mục tiêu cũng không dừng ở việc tổ chức một vài phiên livestream. Phường xác định tiếp tục tạo không gian để người dân tham gia chuyển đổi số, đưa sản phẩm tốt, sản phẩm đặc trưng lên môi trường số, hỗ trợ người dân từng bước “biết làm - biết bán - biết kết nối”, đồng thời kết nối người sản xuất với doanh nghiệp, đơn vị phân phối và người tiêu dùng.

Việc ra mắt không gian livestream cộng đồng góp phần thúc đẩy người dân ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh. Ảnh: ĐVCC

Đồng thời, việc ra mắt không gian livestream cộng đồng được kỳ vọng tạo thêm động lực để các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn Tam Quan chủ động chuyển đổi phương thức quảng bá, ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh, từng bước xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm địa phương vươn xa trên thị trường.