Mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương

(GLO)- Với 852 sản phẩm OCOP cùng nhiều sản phẩm đặc trưng, tỉnh Gia Lai đang sở hữu nguồn hàng hóa phong phú, giàu bản sắc. Tuy nhiên, để sản phẩm có chỗ đứng, tạo sức mua ổn định và mở rộng thị trường, việc phát triển hệ thống điểm bán là yêu cầu quan trọng.

Giai đoạn 2023 - 2025, Sở Công Thương hỗ trợ khoảng 1,3 tỷ đồng cho các thương nhân xây dựng 15 điểm bán sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 59 cửa hàng do các thương nhân tự xây dựng, phân bố tại các xã, phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, An Nhơn Đông, Pleiku, Thống Nhất, Biển Hồ, Tuy Phước,

Hoài Nhơn, Ân Hảo…

Cầu nối sản phẩm với người tiêu dùng

Các cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm vừa tạo thêm kênh tiêu thụ, vừa quảng bá sản phẩm, lan tỏa nét văn hóa địa phương đến người dân và du khách. Tuy nhiên, số lượng điểm bán vẫn chưa nhiều, phân tán, chưa hình thành mạng lưới thuận tiện cho người tiêu dùng.

Cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP Biển Hồ (xã Biển Hồ) đang trưng bày, kinh doanh khoảng 300 sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương. Ảnh: Vũ Thảo

Thực tế tại Cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP Biển Hồ (xã Biển Hồ), thuộc HTX Nông nghiệp liên hiệp GAUC, cho thấy rõ điều này. Cửa hàng hiện trưng bày, kinh doanh khoảng 300 sản phẩm OCOP, đặc sản và hàng thủ công mỹ nghệ. Chị Nguyễn Thị Phương Nhung - quản lý cửa hàng - cho biết: Khách du lịch đến Khu du lịch Biển Hồ thường có nhu cầu mua đặc sản làm quà. Trước đây, khi đặt ngay cạnh cổng vào Khu du lịch Biển Hồ, cửa hàng có lượng khách khá đông. Gần đây, do được bố trí lại, việc tiếp cận điểm bán không còn thuận tiện nên lượng khách giảm đáng kể.

“Có hàng nhưng chưa chắc đã có thị trường nếu thiếu điểm tiếp cận phù hợp. Người tiêu dùng không thể mua sản phẩm nếu không biết mua ở đâu, còn du khách thường lựa chọn nơi thuận tiện trên hành trình tham quan. Để mở rộng thị trường, HTX đang chuẩn bị mở thêm một điểm bán tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku)” - chị Nhung chia sẻ.

Cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP Biển Hồ (xã Biển Hồ) đang trưng bày, kinh doanh khoảng 300 sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương. Ảnh: Vũ Thảo

Với các chủ thể sản xuất, thêm điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm cũng đồng nghĩa thêm cơ hội tiếp cận thị trường. Bà Nguyễn Thụy Thúy Vy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Dịch vụ nông ngư nghiệp Mỹ An (xã Phù Mỹ Đông) cho biết: HTX có gần 10 ha dược liệu, đang đầu tư chế biến tinh dầu, cao xoa thảo dược. Tuy nhiên, đầu ra vẫn là vấn đề HTX quan tâm. “Càng có nhiều điểm bán, sản phẩm càng có thêm cơ hội đến gần người tiêu dùng, qua đó từng bước mở rộng thị trường và tạo đầu ra ổn định hơn” - bà Vy bày tỏ.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương), một số sản phẩm được quảng bá tốt tại các chương trình xúc tiến thương mại nhưng sau đó lại thiếu địa chỉ để người tiêu dùng tiếp tục tìm mua. Trong khi đó, khách có nhu cầu mua đặc sản làm quà không phải lúc nào cũng dễ tìm nơi có nhiều sản phẩm để lựa chọn. Vì vậy, phát triển điểm bán cần được đặt trong mạng lưới phân phối rộng hơn; mỗi điểm bán vừa là nơi tiêu thụ hàng hóa, vừa quảng bá hình ảnh địa phương.

Từ điểm bán đến mạng lưới phân phối

Theo Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 15-4-2026 của UBND tỉnh về xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất một cửa hàng lưu động để giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP; khuyến khích các xã xây dựng mô hình phù hợp. Đồng thời, định hướng phát triển các điểm giới thiệu sản phẩm tại khách sạn 4 sao trở lên, siêu thị, trung tâm thương mại, khu vực du lịch.

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP địa phương tại số 111 Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn). Ảnh: Vũ Thảo

Tháng 8-2026, Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam) tổ chức khu trưng bày, giới thiệu và bán hơn 100 sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu, đặc sản địa phương. Các mặt hàng cà phê, hạt điều, mắc ca, chanh dây, mật ong, trà thảo mộc, sản phẩm thủ công mỹ nghệ… được đưa vào hệ thống bán lẻ hiện đại giúp các chủ thể quảng bá sản phẩm, đồng thời nắm bắt thị hiếu để điều chỉnh theo nhu cầu thực tế.

Tại Cơ sở Trà thảo mộc Nam Phúc (xã Ia Pia), việc xây dựng điểm bán ở khu vực nông thôn cũng mở thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng. Bà Phạm Thị Bình, chủ cơ sở, cho hay, đầu tháng 8-2026, cơ sở được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại hỗ trợ 50% kinh phí để xây dựng điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm. Điểm bán giới thiệu gần 100 sản phẩm đặc trưng như cà phê, trà thảo mộc, hạt dinh dưỡng, thịt bò chế biến, hải sản chế biến, nước mắm, bánh tráng…

Ông Võ Thành Tuân - Giám đốc Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai (xã Chư Pưh) cho rằng: DN có thể đầu tư sản xuất, nâng chất lượng sản phẩm, nhưng để tự xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp thì cần nguồn lực rất lớn. Những điểm bán được tổ chức bài bản có thể giúp DN giảm chi phí tiếp cận khách hàng, đồng thời tạo không gian để khách hàng tìm hiểu, dùng thử và mua sản phẩm mang dấu ấn địa phương.

Du khách đến Gia Lai không chỉ để khám phá cảnh quan, văn hóa mà còn muốn mang về những sản phẩm in đậm dấu ấn của vùng đất đã đi qua. Với hệ thống phân phối đủ rộng, du khách có thể dễ dàng tìm thấy đặc sản vùng cao nguyên ngay tại miền biển, cũng như sản phẩm đặc trưng miền biển khi đặt chân