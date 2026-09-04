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Ayun Pa: Thu gần 30 triệu đồng từ phiên livestream bán nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Nông dân phường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tổ chức “Phiên chợ số giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP phường Ayun Pa năm 2026”.

Sự kiện được phát trực tiếp từ 8 giờ đến 10 giờ cùng ngày trên Fanpage Tuổi trẻ phường Ayun Pa, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, cán bộ và nhân dân trên địa bàn theo dõi, tương tác và chia sẻ.

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Phiên livestream mang đến 12 sản phẩm sạch, sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao và các mặt hàng đặc trưng tiêu biểu của phường Ayun Pa. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại phiên livestream, các lực lượng phối hợp cùng Tổ công nghệ số cộng đồng phường giới thiệu, quảng bá nhiều mặt hàng nông sản sạch, sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao và các mặt hàng đặc trưng tiêu biểu của địa phương.

Người xem trực tiếp được tìm hiểu về nguồn gốc, xuất xứ, chứng nhận an toàn thực phẩm, quy trình sản xuất cũng như giao lưu trực tiếp với các hộ sản xuất, cơ sở kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn.

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Toàn bộ số lượng sản phẩm mang đến phiên livestream được bán hết trong hơn 1 giờ. Ảnh: Hoàng Hoài

Nhiều đơn đặt hàng đã được chốt trực tiếp ngay trong thời gian livestream, đem lại doanh thu gần 30 triệu đồng cho các hộ nông dân và chủ thể OCOP.

Ngay sau khi kết thúc phiên chợ số, lực lượng đoàn viên, thanh niên và Tổ công nghệ số cộng đồng đã hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiếp nhận, đóng gói, vận chuyển giao hàng tận tay người mua.

Hoạt động này nhằm hỗ trợ người dân, hộ sản xuất và cơ sở kinh doanh, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số làm quen với các phương thức bán hàng trực tuyến, ứng dụng công nghệ số để mở rộng kênh tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

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