Khi phiên chợ không dừng ở gian hàng

(GLO)- Từ những sản phẩm quen thuộc của quê nhà đến những giao dịch bằng mã QR, “Phiên chợ số - Chuyển đổi xanh” do Hội LHPN xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày 26 - 8 đã đưa công nghệ số và tiêu dùng xanh đến gần hơn với đời sống.

Đây cũng là hoạt động thiết thực của phụ nữ địa phương hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2 -9.

Hội viên và người dân tham quan gian hàng và mua sắm tại “Phiên chợ số- Chuyển đổi xanh” do Hội LHPN xã Tuy Phước tổ chức. Ảnh: Đinh Yến

Tham gia “Phiên chợ số - Chuyển đổi xanh” tại khu chợ tạm-đường vành đai (thôn Công Chánh, xã Tuy Phước) có 16 gian hàng được thiết kế, trưng bày khá bắt mắt. Trong đó, 15 gian hàng của các chi hội phụ nữ thôn và 1 gian hàng của Tiểu Chủng viện Làng Sông trên địa bàn xã. Sản phẩm của các gian hàng đa dạng từ nông sản sạch, sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao đến hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Theo bà Trương Thị Mỹ Dung - Chủ tịch Hội LHPN xã Tuy Phước, việc tổ chức phiên chợ nhằm cụ thể hóa nội dung Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 7 - 5- 2026 về thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” trên địa bàn tỉnh, theo hình thức phù hợp thực tế và phát huy thế mạnh địa phương. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch này nhấn mạnh: cần phải nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về khởi nghiệp, vai trò của kinh tế tư nhân đối với phát triển kinh tế đất nước; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hoạt động “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”.

“Việc đưa công nghệ số vào phiên chợ giúp hội viên thay đổi dần phương thức kinh doanh, chủ động hơn trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng” - bà Dung nhấn mạnh.

Nhiều sản phẩm tại Phiên chợ được người dân và hội viên ưa chuộng. Ảnh: Đinh Yến

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Hội LHPN xã Tuy Phước là lựa chọn phiên chợ làm nơi để hội viên vừa giới thiệu sản phẩm, vừa trực tiếp trải nghiệm những phương thức kinh doanh mới. Thay vì chuyển đổi số chỉ dừng ở tuyên truyền, hướng dẫn, các kỹ năng được đưa vào hoạt động mua bán thực tế, giúp hội viên dễ tiếp cận và từng bước vận dụng vào công việc kinh doanh hằng ngày.

Phiên chợ vì thế diễn ra sôi nổi, vừa gần gũi vừa mới mẻ. Người mua quan tâm hơn đến nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất; người bán có dịp trực tiếp giới thiệu sản phẩm, lắng nghe nhu cầu khách hàng. Nhiều sản phẩm như chanh muối Bà Nhiêm, trứng gà sạch, nhang dược liệu, hải sản Lộc Hạ… thu hút nhiều người đến mua sắm. “Các sản phẩm tại phiên chợ đều là hàng địa phương, sạch, an toàn nên tôi yên tâm lựa chọn cho gia đình” - bà Nguyễn Thị Lý, người dân thôn Công Chánh nhìn nhận.

Tại phiên chợ, mã QR được sử dụng để cung cấp thông tin sản phẩm, thanh toán không dùng tiền mặt; hàng hóa được giới thiệu trên các nền tảng số, từng bước tiếp cận với khách hàng ngoài địa phương. Những thao tác công nghệ tưởng như nhỏ đã mở thêm một “cánh cửa” để sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường.

Theo chị Nguyễn Vũ Mỹ Nguyên - Chủ cơ sở chanh muối Bà Nhiêm (thôn Phước Nghĩa), điều hữu ích là sau khi phiên chợ kết thúc, người bán vẫn có thể duy trì kết nối, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng qua mạng xã hội.

“Những sản phẩm chanh muối của cơ sở được làm từ những trái chanh trồng tại vườn nhà, chế biến theo quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm, nên được khách hàng ưa chuộng. Tại phiên chợ, cơ sở đã bán gần 100 hũ chanh muối” - chị Nguyên cho biết.

Gian hàng của Tiểu chủng viện Làng Sông tại “Phiên chợ số - Chuyển đổi xanh” xã Tuy Phước. Ảnh. Đinh Yến

Sau một ngày diễn ra, phiên chợ thu hút hơn 1.000 lượt hội viên, người dân đến tham quan, mua sắm. Quan trọng hơn là từ trải nghiệm thực tế, hội viên phụ nữ từng bước làm quen với phương thức kinh doanh mới, còn người tiêu dùng có thêm sự quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và tính thân thiện với môi trường của sản phẩm.

Ông Thái Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước, đánh giá: “Phiên chợ số - Chuyển đổi xanh” đã đưa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đến gần hơn với đời sống. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; hình thành ý thức lựa chọn, sử dụng sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường, hướng đến phát triển bền vững.

Còn bà Vũ Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhìn nhận: Từ một phiên chợ, chuyển đổi số được đưa vào hoạt động kinh tế thường ngày; từ những sản phẩm giản dị của quê nhà, thông điệp về “tiêu dùng xanh” được lan tỏa. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ năng động, chủ động thích ứng công nghệ, phát triển kinh tế, chung tay xây dựng cộng đồng xanh, văn minh.