Trao kinh phí xây dựng nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Ngày 12-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình An phối hợp với Hội đồng hương tỉnh Gia Lai và Hội đồng hương Tây Sơn tại TP. Hồ Chí Minh đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho chị Nguyễn Thị Nhạn (thôn Kiên Long), là hộ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Căn nhà mới của chị Nhạn có diện tích 80 m² với kinh phí xây dựng 300 triệu đồng, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Trong đó, Hội đồng hương Tây Sơn tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng.

Các đơn vị trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho chị Nguyễn Thị Nhạn (thôn Kiên Long). Ảnh: Hồng Hoa

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình An còn vận động các đơn vị quân đội, doanh nghiệp hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng và vật dụng gia đình cho chị Nhạn.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Phú cũng phối hợp với Hội đồng hương tỉnh Gia Lai và Hội đồng hương Tây Sơn tại TP. Hồ Chí Minh bàn giao Nhà tình thương cho gia đình anh Nguyễn Văn Bình (thôn Phú Hiệp).

Gia đình anh Nguyễn Văn Bình nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà từ các đơn vị. Ảnh: Khoa Đoàn

Tại buổi lễ, Hội đồng hương tỉnh Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh đã trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà, cùng 1 xe lăn lắc tay (trị giá hơn 6 triệu đồng) và một số vật dụng thiết yếu cho gia đình anh Bình.