Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Phòng ngừa tự tử: Ðừng để một người trong khủng hoảng đơn độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Khủng hoảng tâm lý có thể xuất hiện ở nhiều lứa tuổi, từ những áp lực trong cuộc sống, gia đình, học tập đến tác động của mạng xã hội.

Nhân Ngày Thế giới phòng, chống tự tử 10-9, những câu chuyện thực tế cho thấy sự quan tâm, lắng nghe và hỗ trợ kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong ngăn ngừa hành vi tự hại.

Tại Gia Lai, thời gian qua, các cơ sở y tế đã tiếp nhận nhiều trường hợp tự hại. Tháng 8 vừa qua, BVĐK Gia Lai (phường Pleiku) tiếp nhận bệnh nhân A. (SN 1981, xã Đak Đoa) trong tình trạng suy hô hấp cấp do tự hại. Qua tìm hiểu, bệnh nhân gặp nhiều áp lực trong cuộc sống, cô đơn và hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn. Khi nhập viện, anh không có căn cước và thẻ BHYT, cũng không có người thân trực tiếp chăm sóc.

2.jpg
Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân A. (xã Đak Đoa). Ảnh: Như Nguyện

Chị Nguyễn Thị Nga - Tổ Công tác xã hội BVĐK Gia Lai - cho biết: Trước hoàn cảnh đặc biệt của bệnh nhân, đơn vị đã vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ kinh phí chữa trị, kết nối với ngành chức năng để bệnh nhân được cấp lại thẻ BHYT miễn phí theo quy định. Đồng thời, thường xuyên động viên, tư vấn tâm lý giúp bệnh nhân vượt qua những suy nghĩ tiêu cực.

“Điều quan trọng không chỉ là cứu sống bệnh nhân mà còn giúp họ tìm lại niềm tin để tiếp tục sống. Sau thời gian điều trị, anh A. đã hồi phục sức khỏe và cởi mở hơn” - chị Nga chia sẻ.

Tổ Công tác xã hội BVĐK Gia Lai cũng đang đồng hành với gia đình bệnh nhân H.N.C. (xã Đức Cơ), vốn chịu nhiều biến cố liên tiếp. Cuối năm 2025, tai nạn bất ngờ khiến anh C. bị chấn thương cột sống cổ, liệt toàn thân. Khi gia đình chưa kịp vượt qua biến cố, vợ anh C. đã qua đời vì ung thư vú.

Nỗi đau mất mẹ cùng gánh nặng chăm sóc người cha bệnh tật khiến con trai lớn của anh C. rơi vào khủng hoảng tâm lý và từng có ý định tự hại. Phát hiện sự việc, Tổ Công tác xã hội BVĐK Gia Lai đã kịp thời hỗ trợ, động viên, kết nối các nguồn lực giúp gia đình anh vượt qua khó khăn.

“Không chỉ hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân, chúng tôi còn quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Việc đồng hành, chia sẻ kịp thời đã giúp người con trai vượt qua khủng hoảng tâm lý, ngăn chặn một bi kịch có thể xảy ra” - chị Nga nói.

1.jpg
Từ đầu năm 2026 đến nay, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh tiếp nhận 11 trường hợp trẻ tự độc phải cấp cứu, điều trị. Ảnh: Như Nguyện

Không chỉ ở người trưởng thành, tình trạng tự hại cũng đang xuất hiện ở lứa tuổi vị thành niên. Theo thống kê của Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh (phường Pleiku), từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 11 trường hợp trẻ tự gây ngộ độc (tự độc) phải cấp cứu, điều trị. May mắn, tất cả đều được cứu chữa kịp thời và không để lại di chứng nặng nề về thể chất.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Phan Thị Thùy Trang - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, điều đáng lo ngại là những tổn thương tâm lý sau đó. Các trường hợp tự độc chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 12 - 16. Nguyên nhân thường liên quan đến nhiều vấn đề như mâu thuẫn với cha mẹ, bạn bè, áp lực học tập hoặc những biến đổi tâm sinh lý ở tuổi dậy thì. “Sau khi được cứu chữa, các em vẫn cần được hỗ trợ tâm lý để không lặp lại hành vi tiêu cực”, bác sĩ Trang nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, sự phát triển của mạng xã hội đang tạo ra thêm nhiều áp lực mới đối với thanh thiếu niên. Những lời xúc phạm, công kích, bêu xấu trên không gian mạng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe tâm thần của trẻ. Bác sĩ CKII Đồng Vĩnh Thanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku) cho rằng, khi trẻ rơi vào khủng hoảng tâm lý do bạo lực mạng hoặc các biến cố trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là gia đình phải trở thành điểm tựa an toàn.

Theo bác sĩ Thanh, cha mẹ cần lắng nghe con bằng sự cảm thông thay vì phán xét; chú ý những thay đổi bất thường về tâm lý, hành vi của con để kịp thời tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn. Với những trường hợp bị công kích, bêu xấu trên mạng, gia đình cần hướng dẫn trẻ chặn, báo cáo tài khoản vi phạm, phối hợp với nhà trường xử lý; đồng thời khuyến khích trẻ tham gia thể thao, hoạt động cộng đồng và duy trì các mối quan hệ tích cực.

Phòng ngừa tự tử vì thế không bắt đầu từ những điều quá xa xôi, mà trước hết là nhận ra một người đang gặp khủng hoảng, không để họ đơn độc và kết nối họ với sự hỗ trợ phù hợp khi cần thiết.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tăng cường tư vấn, gỡ áp lực tâm lý cho học sinh

Tăng cường tư vấn, gỡ áp lực tâm lý cho học sinh

(GLO)- Áp lực học tập, các mối quan hệ và tác động từ mạng xã hội khiến nhiều học sinh dễ rơi vào căng thẳng, khủng hoảng tâm lý. Việc tăng cường tư vấn trong trường học đang trở thành điểm tựa quan trọng, giúp các em ổn định tinh thần và phát triển toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

Xã hội

(GLO)- Ngày 10-9, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai tổ chức tuyên truyền về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho hơn 450 giảng viên, sinh viên.

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

Đời sống

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Đời sống

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Đời sống

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Đời sống

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Đời sống

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

null