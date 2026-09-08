Phụ huynh cần nhận biết gì khi con tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội?

(GLO)- Từ vụ nam sinh tấn công 5 học sinh tại 1 trường ở TP. Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm đến những nội dung trẻ tiếp cận trên mạng và các thay đổi bất thường về tâm lý, hành vi.

Ngày 4-9, tại 1 trường học ở xã Thạnh An, TP. Hồ Chí Minh, nam sinh sinh năm 2011 đã dùng hung khí tấn công, làm bị thương 5 học sinh cùng trường.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, nam sinh từng có thời gian tâm lý, cảm xúc không ổn định và đã tiếp cận nội dung tiêu cực từ 1 hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội nước ngoài. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ các yếu tố liên quan.

Phụ huynh cần đồng hành, nắm bắt tâm lý và nội dung con mình tiếp cận trên các hội nhóm mạng xã hội. Ảnh minh họa: AI

Vụ việc đặt ra câu hỏi về cách phụ huynh nhận biết khi việc tham gia hội nhóm trực tuyến bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, cha mẹ cần thường xuyên nắm bắt tâm lý, các mối quan hệ và nội dung con tiếp cận trên không gian mạng.

Một số dấu hiệu cần lưu ý gồm: trẻ thường xuyên xem, chia sẻ nội dung bạo lực, kích động, trả thù hoặc làm nhục người khác; có biểu hiện coi bạo lực là cách giải quyết mâu thuẫn hoặc tôn vinh hành vi nguy hiểm; thay đổi rõ rệt về tâm lý như dễ kích động, nóng giận, thu mình, mất ngủ, học tập sa sút.

Cùng với đó là việc ngày càng phụ thuộc vào 1 cộng đồng trực tuyến, phản ứng gay gắt khi cha mẹ đặt câu hỏi. Đáng lo nhất là khi trẻ chuyển từ tiếp cận nội dung sang tìm hiểu cách thực hiện, đề cập mục tiêu cụ thể hoặc có dấu hiệu chuẩn bị cho hành vi nguy hiểm.

Tuy nhiên, phụ huynh không nên vội gắn nhãn hay chỉ trích khi trẻ tham gia hội nhóm kín mà cần trò chuyện để hiểu con đang xem gì, vì sao tham gia và những nội dung đó tác động thế nào đến suy nghĩ, cảm xúc của trẻ.

Khi phát hiện con em tiếp cận các nội dung tiêu cực, bạo lực, kích động hoặc có dấu hiệu bất ổn về tâm lý, phụ huynh cần chủ động trao đổi, định hướng, phối hợp với nhà trường và cơ quan chức năng để có biện pháp hỗ trợ, ngăn ngừa kịp thời, không để phát sinh hậu quả đáng tiếc.