Sau vụ 5 học sinh bị thương, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát khu vực khuất trong trường

(GLO)- Sau vụ việc xảy ra tại Trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An, TP. Hồ Chí Minh) khiến 5 học sinh bị thương, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát phương án bảo đảm an ninh, an toàn trường học, tăng cường giám sát tại những khu vực khuất tầm quan sát.

Theo thông tin bước đầu của Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh công bố vào tối 7-9, vụ việc xảy ra khoảng 6 giờ 35 phút ngày 4-9, trước giờ vào học, tại khu vực nhà vệ sinh học sinh của Trường THCS - THPT Thạnh An.

1 học sinh khối 7 có hành vi sử dụng vật sắc nhọn gây thương tích cho 5 học sinh khác. Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng bảo vệ và nhân viên nhà trường đã tiếp cận, can thiệp và kiểm soát tình hình.

Vụ việc xảy ra khoảng 6 giờ 35 phút ngày 4-9, trước giờ vào học, tại khu vực nhà vệ sinh học sinh của Trường THCS - THPT Thạnh An. Ảnh cắt từ clip: SGGPO

Các học sinh bị thương được sơ cứu, đưa đến cơ sở y tế; sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 để tiếp tục điều trị. Nhà trường đồng thời phối hợp với Công an xã Thạnh An và các lực lượng liên quan xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo cập nhật đến ngày 6-9, sức khỏe của các học sinh bị thương cơ bản ổn định. Trong đó, 1 học sinh đã được xuất viện, những em còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế.

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh xác định, đây là vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an toàn trường học. Sở đang phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để xác minh đầy đủ diễn biến, nguyên nhân và những yếu tố liên quan.

Sở yêu cầu quá trình xem xét, xử lý phải bảo đảm khách quan, thận trọng và đúng thẩm quyền; chưa kết luận về nguyên nhân hoặc trạng thái tâm lý của học sinh khi chưa có kết quả xác minh và đánh giá chuyên môn.

Đáng chú ý, sau vụ việc trên, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý nguy cơ mất an toàn.

Các trường được yêu cầu rà soát phương án bảo đảm an ninh, an toàn; tăng cường trực và giám sát tại cổng trường, hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh, các khu vực khuất tầm quan sát và những thời điểm dễ phát sinh xung đột.

Nhà trường cũng cần có biện pháp phù hợp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc học sinh mang vật sắc nhọn, hung khí hoặc những vật dụng có khả năng gây nguy hiểm vào trường học.

Cùng với việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, tổ tư vấn học đường và công tác xã hội trong việc nhận diện sớm những thay đổi đáng lưu ý về cảm xúc, hành vi và quan hệ bạn bè của học sinh.

Khi cần thiết, các lực lượng này phải kịp thời tư vấn, hỗ trợ, phối hợp với gia đình và kết nối cơ sở y tế, đơn vị chuyên môn. Việc hỗ trợ học sinh phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng, bảo mật, không định kiến, không kỳ thị và không làm gia tăng tổn thương.

Đối với các học sinh bị thương, Sở GD&ĐT thành phố yêu cầu nhà trường tiếp tục cử cán bộ theo dõi sát tình trạng sức khỏe, phối hợp với gia đình và cơ sở y tế để kịp thời hỗ trợ.

Không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất, nhà trường cần triển khai tư vấn, hỗ trợ ổn định tâm lý đối với học sinh bị thương, những em trực tiếp chứng kiến vụ việc và các học sinh chịu tác động tâm lý.

Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục theo dõi tình hình của học sinh; giáo viên bộ môn hỗ trợ, hướng dẫn bài tập để việc học của các em không bị gián đoạn trong thời gian điều trị.

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, phòng ngừa và xử lý các nguy cơ liên quan đến an toàn học đường.

Các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; quản lý chặt hình ảnh, dữ liệu và thông tin cá nhân của học sinh, bảo đảm thông tin cung cấp ra ngoài chính xác, thống nhất và đúng thẩm quyền.

Đối với Trường THCS - THPT Thạnh An, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh yêu cầu nhà trường tiếp tục phối hợp với gia đình và đơn vị chuyên môn theo dõi diễn biến tâm lý, cảm xúc, hành vi của các học sinh liên quan; kịp thời tư vấn, hỗ trợ khi các em có biểu hiện lo âu, bất an hoặc nguy cơ mất an toàn.

Sở cũng lưu ý các học sinh liên quan đều là người chưa thành niên, cần được bảo vệ về đời sống riêng tư, danh dự, hình ảnh và sức khỏe tinh thần.