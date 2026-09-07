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Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin vụ nam sinh 15 tuổi dùng hung khí tấn công 5 học sinh

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NHÃ UYÊN (theo TTO, VGP News, TPO)

(GLO)- Ngày 7-9, Công an TP. Hồ Chí Minh đã thông tin về vụ việc xảy ra tại 1 trường học trên địa bàn xã Thạnh An, TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, 1 nam sinh 15 tuổi được xác định đã dùng hung khí tấn công 5 học sinh khác học cùng trường.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an xã Thạnh An đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, cùng bảo vệ nhà trường giữ nam sinh gây ra vụ việc; đồng thời, phối hợp nhà trường và chính quyền địa phương đưa 5 học sinh bị thương đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe các em đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

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Nam sinh tấn công 5 bạn học ở xã Thạnh An. Ảnh cắt từ clip/dantri.com.vn

Qua công tác điều tra, xác minh, bước đầu xác định nam sinh trên từng được khám, điều trị tại bệnh viện và được chẩn đoán "Phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng - các rối loạn hỗn hợp về hành vi và cảm xúc".

Thời gian gần đây, nam sinh này có một số biểu hiện tâm lý, cảm xúc chưa ổn định trong quá trình sinh sống, học tập; đồng thời có tham gia, tiếp cận các nội dung tiêu cực từ 1 hội, nhóm trên nền tảng mạng xã hội nước ngoài, từ đó bị tác động về nhận thức, thúc đẩy tìm hiểu cách thức thực hiện hành vi và dẫn đến việc tấn công các học sinh khác.

Trước đó, Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Công an xã Thạnh An cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm việc với những người có liên quan để làm rõ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết của vụ việc.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ nội dung có liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị người dân không suy diễn, đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng và không phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân của học sinh có liên quan; theo dõi, tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống của cơ quan chức năng.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý và đồng hành cùng con em trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội; thường xuyên nắm bắt diễn biến tâm lý, các mối quan hệ, nội dung mà các em tiếp cận trên không gian mạng… để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, lệch lạc trong nhận thức và hành vi.

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