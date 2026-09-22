Sâm Lai Châu “đội lốt” sâm Ngọc Linh: Người từng mua hàng qua mạng cần kiểm tra ngay

(GLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đang tìm bị hại trong vụ án “Lừa dối khách hàng” liên quan việc quảng cáo sâm có hình thái tương đồng sâm Lai Châu nhưng cam kết là sâm Ngọc Linh nguồn gốc Kon Tum. Người từng mua sản phẩm qua mạng xã hội được đề nghị liên hệ cơ quan Công an.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra năm 2026 tại Thanh Hóa và một số địa phương có liên quan.

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: CA tỉnh Thanh Hóa

Quá trình điều tra xác định, Lê Thị Thanh Hằng (SN 1992, trú xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Thanh Hậu (SN 1998, trú xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa) sử dụng nhiều tài khoản TikTok, Facebook để quảng cáo, tư vấn và bán các sản phẩm từ sâm.

Các tài khoản được cơ quan công an nêu gồm: “HẰNG LÊ Sâm Ngọc Linh”, “Hằng lép2”, “Thanh hậu sâm ngọc linh”… Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đặt mua sâm có hình thái tương đồng với sâm Lai Châu, sau đó quảng cáo, tư vấn và cam kết với khách hàng đây là sâm Ngọc Linh có nguồn gốc Kon Tum để bán nhằm thu lợi.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo tìm những người đã mua sâm, sản phẩm từ sâm, sâm ngâm rượu, sâm ngâm mật ong từ các tài khoản mạng xã hội do Lê Thị Thanh Hằng và Lê Thanh Hậu sử dụng.

Người đã mua các sản phẩm nêu trên hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan điều tra để phục vụ việc giải quyết vụ án theo quy định. Thời gian tiếp nhận thông tin đến ngày 30-9-2026.

Địa điểm tiếp nhận tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Xuân Quỳnh, số điện thoại 0949.435.689.