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Ra mắt mô hình dân vận khéo xây dựng khu dân cư không ma túy tại xã Mang Yang

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Tối 17-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, Công an xã và nhân dân thôn Tân Phú tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo “Xây dựng khu dân cư tự quản, an toàn, ấm no, hạnh phúc, không ma túy” năm 2026.

Tại hội nghị, đại biểu và người dân được triển khai các nội dung trọng tâm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; chủ động phát hiện, phòng ngừa nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

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Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Bùi Minh

Với phương châm “Mỗi người dân là một chủ thể, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi khu dân cư là một địa bàn tự quản”, mô hình hướng tới phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân; tăng cường phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng Công an và cộng đồng dân cư trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết, văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Qua đó, góp phần đưa phong trào “Dân vận khéo” đi vào thực chất, gắn với phòng - chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

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