Đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy từ cơ sở

(GLO)- Từ ngày 1-7-2025 đến nay, CA phường Hoài Nhơn Nam đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ với 9 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an phường Hoài Nhơn Nam bắt giữ nhóm 6 đối tượng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Điển hình ngày 28-9, qua công tác nghiệp vụ, CA phường phát hiện 3 đối tượng Đinh Nguyễn Quốc Hưng (SN 2005), Đoàn Phan Anh Tây (SN 2004, cùng trú tại phường Hoài Nhơn Nam) và Nguyễn Văn Ngọc (SN 2008, trú tại phường Bồng Sơn) có biểu hiện nghi vấn. Kết quả test nhanh cho thấy cả 3 dương tính với ma túy loại Methamphetamine.

Từ lời khai và chứng cứ thu thập được, CA phường xác định nhóm Hưng, Tây, Ngọc cùng Nguyễn Phước Hùng (SN 1996) và Trương Văn Lâm (SN 2003) đã tổ chức sử dụng ma túy. Đối tượng bán ma túy cho nhóm này là Trần Văn Thiên (tức “Thiên Lôi”, SN 1998, ở phường Hoài Nhơn Nam) nên tiến hành bắt giữ. Hiện cơ quan CA đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trên phạm vi toàn tỉnh, CA các xã, phường cũng đã triển khai quyết liệt công tác đấu tranh, không chỉ phát hiện, xử lý các tụ điểm sử dụng ma túy mà còn truy nguồn cung, triệt phá các đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 3-10, Cơ quan CSĐT CA tỉnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Viễn Phương (SN 1995, xã Tây Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là kết quả của việc phối hợp điều tra mở rộng sau khi CA xã Tây Sơn bắt quả tang 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy ngày 11.8.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, CA cấp xã trên toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 55 vụ/99 đối tượng phạm tội ma túy, nhiều vụ do chính lực lượng cơ sở trực tiếp trinh sát, mật phục và truy bắt.

Bên cạnh công tác đấu tranh, CA các địa phương còn chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm. Trung tá Trần Văn Tới, Phó Trưởng CA phường Hoài Nhơn Nam, cho biết: “Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai đồng thời các biện pháp phòng ngừa. Nhiệm vụ trọng tâm là nắm chắc địa bàn, chủ động rà soát, phân loại các đối tượng để đưa vào diện quản lý phù hợp. Đặc biệt mới đây CA phường phối hợp với 15 khu phố trên địa bàn ký cam kết xây dựng khu phố không có ma túy”.

Tại các xã biên giới, CA cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, CA tỉnh và quân sự địa phương tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy. Mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” đang được triển khai mạnh mẽ, góp phần kéo giảm người sử dụng ma túy, nhất là trong thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số.

Thượng tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (CA tỉnh)-đánh giá: “Lực lượng CA cấp xã sâu sát địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý vụ việc ngay từ khi manh nha, không để hình thành điểm nóng ma túy. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với CA cơ sở trong đấu tranh, phòng ngừa, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy từ gốc”.