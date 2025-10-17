Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy từ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ ngày 1-7-2025 đến nay, CA phường Hoài Nhơn Nam đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ với 9 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an phường Hoài Nhơn Nam bắt giữ nhóm 6 đối tượng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Công an phường Hoài Nhơn Nam bắt giữ nhóm 6 đối tượng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Điển hình ngày 28-9, qua công tác nghiệp vụ, CA phường phát hiện 3 đối tượng Đinh Nguyễn Quốc Hưng (SN 2005), Đoàn Phan Anh Tây (SN 2004, cùng trú tại phường Hoài Nhơn Nam) và Nguyễn Văn Ngọc (SN 2008, trú tại phường Bồng Sơn) có biểu hiện nghi vấn. Kết quả test nhanh cho thấy cả 3 dương tính với ma túy loại Methamphetamine.

Từ lời khai và chứng cứ thu thập được, CA phường xác định nhóm Hưng, Tây, Ngọc cùng Nguyễn Phước Hùng (SN 1996) và Trương Văn Lâm (SN 2003) đã tổ chức sử dụng ma túy. Đối tượng bán ma túy cho nhóm này là Trần Văn Thiên (tức “Thiên Lôi”, SN 1998, ở phường Hoài Nhơn Nam) nên tiến hành bắt giữ. Hiện cơ quan CA đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trên phạm vi toàn tỉnh, CA các xã, phường cũng đã triển khai quyết liệt công tác đấu tranh, không chỉ phát hiện, xử lý các tụ điểm sử dụng ma túy mà còn truy nguồn cung, triệt phá các đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 3-10, Cơ quan CSĐT CA tỉnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Viễn Phương (SN 1995, xã Tây Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là kết quả của việc phối hợp điều tra mở rộng sau khi CA xã Tây Sơn bắt quả tang 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy ngày 11.8.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, CA cấp xã trên toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 55 vụ/99 đối tượng phạm tội ma túy, nhiều vụ do chính lực lượng cơ sở trực tiếp trinh sát, mật phục và truy bắt.

Bên cạnh công tác đấu tranh, CA các địa phương còn chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm. Trung tá Trần Văn Tới, Phó Trưởng CA phường Hoài Nhơn Nam, cho biết: “Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai đồng thời các biện pháp phòng ngừa. Nhiệm vụ trọng tâm là nắm chắc địa bàn, chủ động rà soát, phân loại các đối tượng để đưa vào diện quản lý phù hợp. Đặc biệt mới đây CA phường phối hợp với 15 khu phố trên địa bàn ký cam kết xây dựng khu phố không có ma túy”.

Tại các xã biên giới, CA cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, CA tỉnh và quân sự địa phương tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy. Mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” đang được triển khai mạnh mẽ, góp phần kéo giảm người sử dụng ma túy, nhất là trong thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số.

Thượng tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (CA tỉnh)-đánh giá: “Lực lượng CA cấp xã sâu sát địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý vụ việc ngay từ khi manh nha, không để hình thành điểm nóng ma túy. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với CA cơ sở trong đấu tranh, phòng ngừa, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy từ gốc”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ông Trần Minh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Canh (giữa) thuyết phục một tiểu thương quay trở lại chợ Vân Canh mới buôn bán.

Lập lại trật tự buôn bán ở chợ Vân Canh

Pháp luật

(GLO)- Chợ Vân Canh (chợ trung tâm xã Canh Hiệp cũ) được khởi công xây dựng vào năm 2020 và đưa vào sử dụng từ tháng 4-2025. Thời gian qua, nhiều tiểu thương đã bỏ sạp trong chợ để ra buôn bán tự phát tại các điểm dọc quốc lộ 19C, gây mất trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, chính quyền địa phương đang nỗ lực lập lại trật tự buôn bán ở chợ Vân Canh.

Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

Gia Lai: Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

Pháp luật

(GLO)-Ngày 15-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên án đối với 7 bị cáo cùng phạm tội “Đánh bạc” với tình tiết "Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội".

Quang cảnh buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch (phường Quy Nhơn).

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch

Pháp luật

(GLO)-Sáng 15-10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tấn Phát tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch (phường Quy Nhơn).

Ngân 98 khai gì với công an?

Ngân 98 khai gì với công an?

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến thương hiệu ZuBu, do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) điều hành.

Các địa phương ven biển đang siết chặt công tác quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU. Ảnh: N.N

Các địa phương ven biển quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Tin tức

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đang áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, từ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tuyên truyền, ký cam kết đến xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sản phẩm nước súc miệng Nano Silver-DHT. Ảnh: Internet

Thu hồi sản phẩm nước súc miệng Nano silver-DHT 350ml của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Tin tức

(GLO)- Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây do kinh doanh sản phẩm nước súc miệng Nano silver có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất. Sản phẩm này cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc.

null