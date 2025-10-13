Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, tố giác về tội phạm và tệ nạn ma túy

(GLO)- Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) công khai đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh về tội phạm, tệ nạn ma túy.

Ngày 10-10, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh, tố giác của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đường dây nóng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: C04

Số điện thoại đường dây nóng 0769.04.04.04 duy trì hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần (24/7), bắt đầu từ 10 giờ ngày 10-10-2025. Số điện thoại nhận thông tin qua cuộc gọi thoại (cuộc gọi thông thường và cuộc gọi qua ứng dụng Zalo) cũng như tin nhắn (tin nhắn SMS và tin nhắn Zalo).

Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật.