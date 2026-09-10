Người dân viết thư cảm ơn Công an xã Mang Yang

(GLO)- Chiều 9-9, chị Nguyễn Thị Kim Thoa (trú thôn Kon Dơng 1, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mang Yang sau khi lực lượng nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp và thu hồi tài sản trả lại cho gia đình.

Trước đó, ngày 28-8, gia đình chị Thoa bị kẻ gian lấy trộm 1 chiếc xe đạp điện - phương tiện đi học hằng ngày của con chị. Ngay khi phát hiện sự việc, chị đã đến Công an xã Mang Yang trình báo.

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa (thôn Kon Dơng 1, xã Mang Yang) nhận lại chiếc xe bị mất. Ảnh: Đỗ Hoàn

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Mang Yang nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy tìm đối tượng. Chỉ sau khoảng 2 giờ, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng liên quan, đồng thời thu hồi chiếc xe đạp điện và trao trả cho gia đình chị Thoa.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, chị Thoa đã viết thư bày tỏ sự cảm ơn. Trong thư, chị chia sẻ: “Hành động nhanh chóng, quyết liệt của các đồng chí không chỉ giúp gia đình tôi tìm lại được tài sản, bảo đảm việc đến trường của con tôi không bị gián đoạn mà còn mang lại niềm tin rất lớn cho bản thân tôi và người dân về tình hình đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương”.

Chị Thoa cũng bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mang Yang, xem đây là chỗ dựa tin cậy của người dân trong bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Lá thư cảm ơn là sự ghi nhận, động viên đối với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mang Yang trong đấu tranh phòng - chống tội phạm, bảo vệ tài sản và cuộc sống bình yên của người dân.