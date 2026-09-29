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Để trẻ nhỏ thò đầu qua cửa sổ trời, tài xế ở Chư Sê bị phạt gần 6 triệu đồng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản xử phạt 1 tài xế để trẻ nhỏ thò đầu qua cửa sổ trời khi xe đang di chuyển.

Theo đó, sáng 28-9, Đội CSGT đường bộ số 1 nhận được hình ảnh phản ánh của người dân về việc xe ô tô BKS 81A-410.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Chư Sê có hành vi để trẻ nhỏ thò đầu qua cửa sổ trời.

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Xe ô tô để trẻ nhỏ thò đầu qua cửa sổ trời trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Chư Sê. Ảnh: Văn Kiên

Lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh và xác định tài xế điều khiển phương tiện trên là anh N.V.Đ. (SN 1981, trú tại xã Chư Sê) nên đã mời đến làm việc. Tại cơ quan Công an, anh Đ. đã thừa nhận hành vi của mình.

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Anh Đ. đã bị xử phạt gần 6 triệu đồng. Ảnh: Văn Kiên

Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản xử phạt anh Đ. 5 triệu đồng về lỗi để người đu bám bên ngoài thành xe khi xe đang chạy và 900 nghìn đồng về lỗi không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy. Tổng mức phạt là 5,9 triệu đồng.

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