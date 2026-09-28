Ra quân kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế xe khách ở khu vực Pleiku

(GLO)- Chiều 27-9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an phường Hội Phú ra quân kiểm tra đột xuất nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế xe khách.

Theo đó, Đội CSGT đường bộ số 2 cùng Công an phường Hội Phú đã bất ngờ tiến hành kiểm tra 8 tài xế thuộc nhà xe Anh Phát trước giờ xuất bến tại Văn phòng trên đường Lý Nam Đế. Kết quả cho thấy, các tài xế đều âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn.

Các tài xế được kiểm tra đều âm tính với ma túy. Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi kiểm tra, lực lượng Công an đã kết hợp tuyên truyền về tác hại của ma túy và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi sử dụng chất kích thích như bia rượu, ma túy trong quá trình điều khiển phương tiện.

Sau buổi ra quân, 2 đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị chức năng kiểm tra đột xuất ma túy đối với tài xế xe khách tại khu vực bến xe Đức Long Gia Lai trước giờ xuất bến và trên các tuyến đường.

Lực lượng Công an kiểm tra đột xuất nồng độ cồn đối với các tài xế. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là hoạt động nhằm kịp thời phát hiện các tài xế có hành vi sử dụng chất cấm khi điều khiển phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị vận tải trong việc sàng lọc, kiểm tra sức khỏe định kỳ và giám sát đội ngũ lái xe.