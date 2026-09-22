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Gia Lai: Chung tay mang Tết Trung thu ấm áp, yêu thương đến với trẻ em và bệnh nhi nghèo

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KIM HƯỜNG KIM HƯỜNG

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu 2026, nhiều đơn vị, cá nhân đã chung tay tổ chức các chương trình ý nghĩa cho trẻ em và bệnh nhi nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

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Ông Nguyễn Tấn Hiểu - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao quà Tết Trung thu cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Ảnh: Kim Hường

Ngày 21-9, tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Nhóm Hạnh Từ Bi - Quy Nhơn tổ chức chương trình "Chia sẻ yêu thương"; tặng 200 phần quà (trị giá hơn 50 triệu đồng) cho bệnh nhi nghèo, khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện.

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Bà Hoàng Thị Thu Sen - Giám đốc Vietravel chi nhánh Gia Lai trao quà tết trung thu cho trẻ em mồ côi Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn. Ảnh: Kim Hường

Trước đó, ngày 20-9, tại Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn, Vietravel chi nhánh Gia Lai phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức chương trình “Trung thu cho em”. 109 suất quà trị giá 12 triệu đồng được trao cho các em đang được nuôi dưỡng tại Làng.

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Vietravel chi nhánh Gia Lai và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh trao quà tại Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn. Ảnh: Kim Hường
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