Gia Lai: Chung tay mang Tết Trung thu ấm áp, yêu thương đến với trẻ em và bệnh nhi nghèo

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu 2026, nhiều đơn vị, cá nhân đã chung tay tổ chức các chương trình ý nghĩa cho trẻ em và bệnh nhi nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Ngày 21-9, tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Nhóm Hạnh Từ Bi - Quy Nhơn tổ chức chương trình "Chia sẻ yêu thương"; tặng 200 phần quà (trị giá hơn 50 triệu đồng) cho bệnh nhi nghèo, khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện.
Trước đó, ngày 20-9, tại Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn, Vietravel chi nhánh Gia Lai phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức chương trình “Trung thu cho em”. 109 suất quà trị giá 12 triệu đồng được trao cho các em đang được nuôi dưỡng tại Làng.
(GLO)- Ngày 19-9, tại các xã Ia Nan, Ia Dom và Ia Krái (tỉnh Gia Lai), một số cơ quan, đơn vị, nhóm thiện nguyện phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu và trao gần 2.000 suất quà cho thiếu nhi.
(GLO)- Chiều 18-9, Đồn Biên phòng Ia Nan (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cho 840 học sinh nhà trường.
(GLO)- Một số thửa đất tại thôn Thượng Giang (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không đúng vị trí, hiện trạng khiến người dân dù có đất nhưng không thể sử dụng theo giấy tờ.
(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?
(GLO)- Chiều 17-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã tổ chức bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gồm: ông Nguyễn Văn Đạt (thôn Thượng Giang) và ông Nguyễn Thái Hòa (thôn Tiên Thuận).
(GLO)- Gửi đơn đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Lương Công Chánh (SN 1954, thôn Tân Hòa, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) phản ánh việc bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án đường giao thông nhưng không được bồi thường về đất.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch phát động Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng điều khiển phương tiện và góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông.
(GLO)- Theo phản ánh của người dân xã Ia Boòng (tỉnh Gia Lai), tuyến đường liên xã Ia Boòng - Ia Púch (đoạn qua làng Sung O - Boòng Nga) bị bùn đất phủ kín, trơn trượt, ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất.
(GLO)- Ngày 15-9, bà Hà Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai - cho biết: Các đoàn công tác của đơn vị đã hoàn thành việc kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại 9 cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ngày 14-9, Chi hội Ánh Sáng Từ Tâm - chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội) phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương”, trao quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà Trung thu cho trẻ em trên địa bàn xã Hòa Hội.
(GLO)- Chiều 14-9, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), cho biết phường vừa tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng, còn gọi là rùa hộp ba vạch, do anh Trần Huy Toàn (trú tại 1147/14/18 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn) tự nguyện giao nộp.
(GLO)- Ngày 11-9, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức khánh thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng hai công trình “Thắp sáng đường biên” tại làng O (xã Ia O) và thôn Mook Đen (xã Ia Dom).
(GLO)- Sau khi chuyển địa điểm hoạt động mới, Trạm Y tế phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) vướng điều kiện về nước thải y tế và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nên chưa được cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Ngành chức năng đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để được cấp giấy phép.
(GLO)- Ngày 8-9, tại Công ty TNHH Tổng hợp Sản xuất Thương mại Thanh Bình (Cụm công nghiệp Diêm Tiêu, xã Phù Mỹ), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với các lực lượng tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH.