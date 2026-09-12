20 người phơi nhiễm sau ca bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại tại xã Gào

(GLO)- Sau khi một bé gái 4 tuổi ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) tử vong do bệnh dại, ngành Y tế đã ghi nhận 20 người phơi nhiễm, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và động vật nghi dại.

Như tin đã đưa, ngày 9-9, Hệ thống quản lý, giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận 1 trường hợp tử vong do nghi mắc bệnh dại tại xã Gào. Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế Pleiku phối hợp với Trạm Y tế xã Gào tiến hành điều tra, xác minh ca bệnh, đồng thời rà soát những người phơi nhiễm, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và động vật nghi dại.

Qua điều tra, ngành Y tế xác định có 20 người phơi nhiễm, tiếp xúc trực tiếp, gồm 19 người thân trong gia đình và 1 nhân viên y tế. Đáng lưu ý, tất cả 20 trường hợp đều chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Trung tâm Y tế Pleiku đề nghị hỗ trợ 85 liều vắc xin dại để tiêm dự phòng cho các trường hợp phơi nhiễm. Ảnh: Như Nguyện

Theo Trung tâm Y tế Pleiku, các trường hợp này thuộc diện được điều trị dự phòng bệnh dại miễn phí theo các kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai về phòng, chống bệnh dại. Để bảo đảm tiêm vắc xin dự phòng sau phơi nhiễm kịp thời, Trung tâm Y tế Pleiku đã đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai hỗ trợ 85 liều vắc xin dại cho 17 trường hợp.

Trong khi đó, 3 người thân của bệnh nhân gồm bố mẹ và bà ngoại sẽ sử dụng 15 liều vắc xin dại hiện có tại Trung tâm Y tế Pleiku. Số vắc xin này được đơn vị tiếp nhận trước đó theo kế hoạch phân bổ vắc xin, huyết thanh phòng bệnh dại năm 2025.