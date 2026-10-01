Thả 31 cá thể động vật quý, hiếm về môi trường tự nhiên

(GLO)- Chiều 1-10, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) phối hợp với Công an xã Ayun, chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm khu vực xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức tái thả 31 cá thể động vật rừng quý, hiếm về môi trường tự nhiên.

Thả 24 cá thể rùa về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 414 thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Trần Thúy

Các cá thể được tái thả lần này thuộc 10 loài, gồm: 17 cá thể rùa núi vàng, 5 cá thể rùa núi viền, 1 cá thể rùa đất lớn, 1 cá thể rùa cổ sọc, 1 cá thể chim cao cát bụng trắng, 1 cá thể khỉ đuôi lợn, 1 cá thể trăn gấm, 1 cá thể kỳ đà hoa, 2 cá thể tê tê Java và 1 cá thể cu li nhỏ.

Trong đó, rùa núi vàng, rùa núi viền, rùa đất lớn, rùa cổ sọc, chim cao cát bụng trắng, khỉ đuôi lợn, trăn gấm và kỳ đà hoa thuộc nhóm IIB; tê tê Java và cu li nhỏ thuộc nhóm IB, là những loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cu li nhỏ (thuộc nhóm IB) khỏe mạnh, đủ điều kiện để tái thả theo quy định. Ảnh: Trần Thúy

Trước khi tái thả, một số cá thể có tình trạng sức khỏe yếu. Sau thời gian được chăm sóc, cứu hộ, phục hồi sức khỏe và tập tính hoang dã, các cá thể đều đáp ứng điều kiện tái thả theo quy định. Tại thời điểm tái thả, các cá thể khỏe mạnh, có khả năng vận động và phản xạ tốt.

Các cá thể được tái thả tại Tiểu khu 414. Đây là khu vực có hệ sinh thái rừng tự nhiên đặc trưng, điều kiện sinh cảnh và nguồn thức ăn phù hợp, tạo thuận lợi để động vật tiếp tục sinh tồn, phát triển trong tự nhiên.

Chim cao cát bụng trắng (thuộc nhóm IIB) được tái thả về tự nhiên. Ảnh: Trần Thúy

Hoạt động tái thả động vật sau cứu hộ được Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thực hiện thường xuyên, góp phần phục hồi quần thể các loài, bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ nguồn gen quý hiếm.