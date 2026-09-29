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Tìm thân nhân bé gái bị bỏ rơi ở xã Cát Tiến

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Ngày 29-9, lãnh đạo UBND xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra thông báo tìm thân nhân cho bé gái bị bỏ rơi trước cổng một tịnh thất trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 8-8, người dân địa phương phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại tịnh thất Pháp Hải (thuộc thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến).

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Bé gái hiện được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Nam

Lúc bấy giờ, bé gái khoảng 20 ngày tuổi, được quấn cẩn thận trong chiếc khăn màu vàng cam và đặt bên trong một thùng giấy carton, kèm theo một lá thư viết tay với nội dung:

“Kính gửi Sư cô Viên Ý, tôi xin trình bày với Sư cô về hoàn cảnh của mình như sau. Hiện tại tôi đang gặp khó khăn cùng cực về vấn đề sức khỏe và gia đình không đủ khả năng để nuôi dưỡng con. Con tôi sinh ngày 17-7-2026, thương con, vì muốn con sống trong môi trường bình an, được che chở, được nuôi dưỡng. Xin Sư cô đón nhận và nuôi dưỡng cháu, tôi xin chân thành cám ơn tấm lòng của Sư cô”.

Sáng 10-8, cháu bé được hỗ trợ y tế và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai trong tình trạng suy hô hấp. Nhờ sự tận tình điều trị và chăm sóc tích cực của các bác sĩ, sức khỏe của bé đã ổn định.

UBND xã Cát Tiến thông báo tìm cha, mẹ, người thân thích của cháu bé và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã cũng như nhà văn hóa 10 thôn trên địa bàn.

Người dân khi có thông tin cần cung cấp liên hệ với chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phụ trách Công tác trẻ em qua số điện thoại: 0819.393.466.

Hết thời hạn thông báo (đến hết ngày 3-10), nếu không có người thân đến nhận, UBND xã Cát Tiến sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh cho bé, đồng thời giải quyết phương án tạm giao cho cá nhân có điều kiện và nguyện vọng nuôi dưỡng hoặc đưa trẻ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội theo quy định.

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