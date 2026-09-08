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Bé trai sơ sinh nặng 3,3 kg bị bỏ rơi trước cổng Tịnh xá Ngọc Nghiêm

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) vừa thông báo tìm cha mẹ, người thân của 1 bé trai nặng 3,3 kg bị bỏ rơi trước cổng Tịnh xá Ngọc Nghiêm (đường Trần Nhật Duật).

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7-9, một nhà sư đang quét rác thì thấy 1 túi nilon màu đen để trước cổng chùa có biểu hiện lạ. Qua kiểm tra, nhà sư phát hiện bên trong có 1 bé trai sơ sinh chưa cắt dây rốn, được quấn trong chiếc áo của người lớn.

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Bé trai sơ sinh đang được chăm sóc tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phạm Cung

Đại diện UBND phường Diên Hồng cùng Công an phường và các lực lượng chức năng xuống hiện trường xác minh làm rõ. Qua camera thu thập được, có 1 nam thanh niên đi xe máy từ bên hông chùa mang theo túi nilon nói trên để ở trước cổng chùa rồi rời đi.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa bé trai đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai để cắt dây rốn, sơ cứu ban đầu và ủ ấm cho bé. Bé trai cân nặng 3,3 kg, tình hình sức khỏe ổn định, chưa phát hiện các dị cấu trúc hình thái.

UBND phường Diên Hồng thông báo ai là cha mẹ, người thân có liên quan đến cháu bé liên hệ cơ quan để làm việc. Nếu không có người tới nhận, UBND phường sẽ làm thủ tục khai sinh cho cháu và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

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