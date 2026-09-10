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Bé gái 4 tuổi ở xã Gào tử vong do bệnh dại sau thời gian chơi, ngủ cùng mèo

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Một bé gái 4 tuổi người Jrai, trú tại thôn Ia Kênh (xã Gào, tỉnh Gia Lai) vừa tử vong với các triệu chứng của bệnh dại. Đáng chú ý, trước đó bệnh nhi thường xuyên ôm ấp, chơi và ngủ cùng 3 con mèo con, trong đó 2 con lần lượt chết bất thường.

Theo thông tin từ cơ quan y tế, bệnh nhi là K.P.T (SN 2022, trú tại thôn Ia Kênh, xã Gào). Bệnh nhi khởi bệnh ngày 6-9 với các triệu chứng sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, chán ăn.

Sáng 7-9, gia đình đưa bệnh nhi đi khám ở phòng khám tư nhân và được cho điều trị tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện. Đến sáng 8-9, bệnh nhi vẫn còn chơi bình thường. Tuy nhiên, khoảng 14-15 giờ cùng ngày, tình trạng sức khỏe diễn biến nhanh với các biểu hiện mệt mỏi, kích động, hoảng hốt, buồn nôn, nôn khan, tăng tiết đờm dãi, sợ nước, sợ gió, sốt và nhức đầu.

Gia đình đưa bệnh nhi đến Trạm Y tế xã Gào cơ sở 2. Sau thăm khám, bệnh nhi được chỉ định chuyển lên tuyến trên.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Sản-Nhi Gia Lai. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh dại và cho về nhà. Gia đình tiếp tục đưa bệnh nhi đến một bệnh viện tư để điều trị. Đến khoảng 22 giờ ngày 8-9, bệnh nhi được chuyển trở lại Bệnh viện Sản-Nhi Gia Lai.

Khoảng 1 giờ ngày 9-9, bệnh nhi được đưa về nhà, sau đó tử vong.

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Qua thăm khám, các bác sĩ của Bệnh viện Sản-Nhi Gia Lai chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh dại. Ảnh: Như Nguyện

Qua điều tra dịch tễ, đầu tháng 7-2026, một gia đình cùng trú tại thôn Ia Kênh có 5 con mèo mới đẻ và cho gia đình bệnh nhi 3 con mèo về nuôi. Trong thời gian nuôi mèo, bệnh nhi thường xuyên chơi, ôm ấp, bế và ngủ chung với các con mèo.

Khoảng một tuần sau khi được đưa về nuôi, một con mèo có biểu hiện ốm rồi chết không rõ nguyên nhân. Gia đình đã đem xác mèo vứt tại khu vực rẫy hoang. Khoảng một tuần sau, con mèo thứ hai cũng có biểu hiện tương tự và chết. Xác con mèo này tiếp tục được gia đình xử lý bằng cách vứt tại rẫy. Con mèo thứ ba hiện vẫn còn sống.

Qua xác minh của ngành Y tế, 2 con mèo được một hộ khác nhận nuôi cũng chết trong khoảng thời gian tương tự. Hiện con mèo mẹ vẫn còn sống và con mèo con còn lại đã được bắt nhốt để theo dõi.

Đáng lưu ý, người thân cho biết không phát hiện bệnh nhi có vết xước, cào hoặc dấu hiệu bị mèo, chó cắn trên cơ thể.

Ngay sau khi ghi nhận trường hợp tử vong nghi mắc bệnh dại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế Pleiku phối hợp với Trạm Y tế xã Gào tiến hành điều tra dịch tễ, rà soát những người tiếp xúc gần với bệnh nhi và các trường hợp có tiền sử bị chó, mèo cào, cắn trong thời gian gần đây.

Ngành Y tế đồng thời rà soát, lập danh sách những người có nguy cơ phơi nhiễm với bệnh nhi để tư vấn và triển khai tiêm vắc xin, huyết thanh phòng dại kịp thời khi có chỉ định.

Trạm Y tế xã Gào đã tiến hành khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại khu vực nhà bệnh nhi bằng hóa chất Cloramin B 0,5%.

Đây là ca tử vong thứ 5 do bệnh dại tính từ đầu năm 2026 đến nay trên địa bàn tỉnh. Trong đó, địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca tử vong vì bệnh dại chỉ trong 3 ngày qua.

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