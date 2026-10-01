Cúm mùa gia tăng, virus liên tục biến đổi: Người mắc bệnh nền cần lưu ý

Mùa cúm có thể đang đến sớm hơn nhiều người nghĩ, trong khi virus cúm vẫn liên tục biến đổi. Đối với người có bệnh nền, chủ động tiêm vaccine cúm hằng năm là giải pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng nghiêm trọng.

Hoạt động cúm có xu hướng gia tăng trong khu vực

Mùa cúm có thể đang đến sớm hơn so với nhiều người nghĩ. Dữ liệu giám sát của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương cho thấy, đến tuần 33 năm 2026, hoạt động của cúm trong khu vực đã tăng từ khoảng 12% lên 13% chỉ trong vòng hai tuần.

Tại Nhật Bản, hoạt động cúm đã được ghi nhận từ cuối tháng 8.2026, sớm hơn thời điểm thường gặp hằng năm ở quốc gia này. Trong khi đó, Hong Kong cũng ghi nhận xu hướng tương tự, với các trường hợp nặng chủ yếu xảy ra ở người cao tuổi và trẻ em.

Theo PGS-TS-BS Hồ Huỳnh Quang Trí-Phó chủ tịch Hội Tim mạch TP.HCM, diễn biến này cho thấy mùa cúm năm nay có thể đến sớm hơn tại nhiều quốc gia trong khu vực. Tại Việt Nam, chúng ta cần chủ động phòng ngừa cho người có nguy cơ cao mắc cúm và các biến chứng do cúm như người mắc bệnh nền.

Cúm không chỉ là bệnh hô hấp đối với người mắc bệnh nền

Người mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính, bệnh thận mạn hoặc các tình trạng suy giảm miễn dịch thường được gọi là người mắc bệnh nền, được Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ xếp vào nhóm có nguy cơ cao mắc cúm và các biến chứng liên quan.

PGS Trí chia sẻ: "Người mắc bệnh nền không chỉ dễ gặp các biến chứng do cúm mà còn chiếm đa phần các trường hợp cúm phải nhập viện. Đáng lo ngại hơn, cúm còn có thể là yếu tố khởi phát hoặc làm nặng thêm các bệnh mạn tính đang có. Ví dụ riêng với người bệnh tim mạch, một nghiên cứu phân tích 364 ca nhồi máu cơ tim ở những người có nhiễm cúm, cho thấy nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng khoảng 6 lần trong 7 ngày đầu sau nhiễm cúm. Trong khi đó, các bệnh mạn tính khác như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc đái tháo đường, suy thận mạn, người suy giảm miễn dịch cũng có thể gặp các biến chứng nặng nề hơn khi mắc cúm".

Đặc biệt, virus cúm có khả năng biến đổi liên tục. Những chủng virus lưu hành hiện nay có thể đã khác so với mùa trước. Chính vì vậy, WHO liên tục theo dõi các chủng virus đang lưu hành để đưa ra khuyến nghị cập nhật thành phần vaccine hằng năm nhằm tăng mức độ phù hợp với các chủng cúm dự kiến xuất hiện trong mùa tiếp theo.

Chủ động phòng ngừa cúm mùa 2026-2027 cho người mắc bệnh nền

Trước những thay đổi không ngừng của virus cúm và nguy cơ biến chứng ở nhóm đối tượng nguy cơ cao, PGS Trí khuyến cáo người mắc bệnh nền nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, trong đó có tiêm phòng cúm.

Hiện nay, thành phần vaccine cúm mùa 2026 - 2027 đã được cập nhật theo khuyến nghị của WHO, dựa trên dữ liệu giám sát virus cúm toàn cầu. Những thay đổi đáng chú ý bao gồm cập nhật hai chủng cúm: cúm A/H3N2 (subclade K), là biến thể đang lưu hành nổi trội trong cộng đồng thời gian gần đây, và cúm B/Victoria.

Các nhóm có nguy cơ cao, trong đó có người mắc bệnh nền, nên được ưu tiên tiêm phòng vaccine cúm cập nhật, để củng cố hàng rào bảo vệ trước các chủng virus đang lưu hành.

Bên cạnh tiêm phòng, các biện pháp phòng ngừa đơn giản như rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh đường hô hấp và đeo khẩu trang khi cần thiết vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc cúm và hạn chế lây lan. Đồng thời, duy trì lối sống lành mạnh với chế độ dinh dưỡng cân đối, vận động phù hợp và nghỉ ngơi đầy đủ, đặc biệt là tuân thủ điều trị bệnh nền cũng giúp nâng cao sức khỏe tổng thể và tăng cường khả năng bảo vệ cơ thể trước bệnh tật.

Người mắc bệnh nền là một trong những nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng khi mắc cúm mùa. Trong bối cảnh hoạt động cúm đang gia tăng tại nhiều quốc gia trong khu vực và virus cúm liên tục biến đổi theo thời gian, việc chủ động chuẩn bị từ sớm có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Chủ động phòng ngừa từ sớm không chỉ góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh mà còn giúp bảo vệ sức khỏe và duy trì chất lượng cuộc sống trong suốt cả năm.

Theo Nhật Lâm (thanhnien.vn)