3 điều cần biết khi xuất hiện hạch ở cổ

Hạch ở cổ là tình trạng khá thường gặp, do phản ứng của miễn dịch và phần lớn không phải dấu hiệu của ung thư. Tuy nhiên, một cục u ở cổ không phải lúc nào cũng là hạch do phản ứng miễn dịch.

Sau khi bị cảm lạnh, đau họng, viêm amidan, nhiễm trùng tai hoặc răng miệng, người bệnh có thể nhận thấy một hoặc vài cục nhỏ xuất hiện ở vùng cổ hoặc dưới hàm. Đây thường là phản ứng của hệ miễn dịch khi cơ thể đang chống lại nhiễm trùng, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Người mắc nên đi khám nếu sau khoảng 2 - 4 tuần, hạch ở cổ vẫn tồn tại và tiếp tục lớn lên. Ảnh minh hoạ: N.Quý tạo từ ChatGPT

Hạch có thể hơi đau khi chạm vào và sẽ nhỏ dần khi nguyên nhân gây viêm được kiểm soát. Để biết liệu có cần đi khám hay không, mọi người cần chú ý những điều sau:

Hạch không hết dù nhiễm trùng đã hết

Hạch bạch huyết là những cấu trúc nhỏ thuộc hệ miễn dịch, có nhiệm vụ lọc dịch bạch huyết và giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Vùng đầu và cổ có khá nhiều hạch nên đây cũng là nơi thường có hạch sưng, bác sĩ Tyler Benning thuộc tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) cho biết.

Hạch cũng có thể hơi đau hoặc nhạy cảm khi chạm vào. Nếu hạch tiếp tục lớn lên hoặc không biến mất dù tình trạng nhiễm trùng đã hết, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Có hạch ở cổ không có nghĩa bị ung thư

Ung thư là một trong những nguyên nhân có thể khiến hạch ở cổ to lên, nhưng đây không phải nguyên nhân phổ biến nhất. Ngoài nhiễm trùng, hạch có thể phản ứng trong một số bệnh lý liên quan đến hệ miễn dịch.

Một số nhiễm trùng đặc biệt như tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn hoặc lao cũng có thể gây hạch ở cổ. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân thậm chí không được xác định và hạch có thể tự trở về kích thước bình thường.

Hạch tồn tại bao lâu

Thời gian tồn tại của một cục u ở cổ là một trong những thông tin mà bác sĩ đặc biệt quan tâm. Nếu hạch ở cổ không có nguyên nhân nhiễm trùng rõ ràng và vẫn tồn tại dai dẳng, cần đánh giá kỹ hơn.

Tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) cũng khuyến cáo người bệnh nên đi khám nếu hạch không rõ nguyên nhân, tiếp tục lớn lên hoặc vẫn sưng trong khoảng 2 - 4 tuần.

Do đó, khi phát hiện hạch ở cổ, người bệnh nên nhớ thời điểm bắt đầu xuất hiện và quan sát xem kích thước có thay đổi hay không. Không nên liên tục sờ, bóp hoặc ấn vào hạch để kiểm tra vì như vậy có thể khiến vùng này bị kích thích thêm, theo Medical News Today.

Theo Ngọc Quý (TNO)