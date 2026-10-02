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Gần 3 triệu đồng/hộp An cung Hàn Quốc bán trên Shopee, Bộ Y tế cảnh báo điều gì?

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo TTO, VnExpress)

(GLO)- Bộ Y tế vừa cảnh báo sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên” đang được rao bán trên sàn thương mại điện tử nhưng chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố theo quy định.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên” được giới thiệu và rao bán trong nhóm “thực phẩm chức năng”, với giá gần 3 triệu đồng/hộp.

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Sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên” được rao bán trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm/TTO

Nội dung quảng cáo còn giới thiệu sản phẩm có khả năng hỗ trợ người rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, thiếu máu não, tắc động mạch vành. Nội dung quảng cáo khẳng định khả năng "phòng ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch; phòng ngừa xuất huyết não và hỗ trợ phục hồi thần kinh sau tai biến".

Qua rà soát, Cục An toàn thực phẩm cho biết chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố cho sản phẩm này. Chiều 2-10, cơ quan này đã yêu cầu Công ty TNHH Shopee rà soát, xác minh và gỡ bỏ ngay các thông tin liên quan, đồng thời ngừng kinh doanh sản phẩm chưa được phép lưu hành.

Bộ Y tế lưu ý, việc 1 sản phẩm được rao bán trên sàn thương mại điện tử không đồng nghĩa với việc sản phẩm đó đã được cơ quan quản lý cấp phép hoặc xác nhận công dụng quảng cáo.

Người tiêu dùng cần kiểm tra nguồn gốc, hồ sơ công bố và thông tin pháp lý trước khi quyết định mua, tránh nhầm lẫn các chế phẩm "An cung" là thuốc có tác dụng phòng hoặc điều trị đột quỵ. Thực phẩm chức năng không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cảnh báo này càng đáng chú ý trong bối cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất hơn 1 triệu viên "An Cung phòng ngừa đột quỵ" giả.

Thành phần chính của các sản phẩm này chỉ gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu, được đóng gói trong bao bì giả mạo "nhập khẩu" để lừa dối người mua. 1 hộp An cung giả có giá sản xuất khoảng 105.000 đồng nhưng được bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng, cao gấp gần 30 lần.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không nên coi An cung là thuốc có thể thay thế phương pháp điều trị đột quỵ. An cung ngưu hoàng hoàn là bài thuốc có nguồn gốc từ y học cổ truyền Trung Quốc và việc sử dụng phải đúng chỉ định; đặc biệt, khi xuất hiện dấu hiệu đột quỵ, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời, thay vì tự mua thuốc sử dụng tại nhà.

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