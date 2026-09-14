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Gần 190 bác sĩ, nhân viên y tế được tập huấn kỹ năng phát hiện và xử trí tình huống cấp cứu sản khoa

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Trong 3 ngày (10, 11 và 14-9), tại Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn), Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức 3 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phát hiện và xử trí một số tình huống cấp cứu sản khoa năm 2026.

Chương trình tập huấn có sự tham gia của gần 190 bác sĩ, nữ hộ sinh và điều dưỡng đến từ Khoa Phụ Sản, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản thuộc các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế và trạm y tế xã, phường trên địa bàn phía Đông tỉnh.

Bác sỹ CKII. Đỗ Văn Tâm - Phó trưởng Khoa Phụ sản (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh) trực tiếp giảng dạy và chia sẻ chuyên môn.

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Đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng trực tiếp thực hiện công tác sản khoa, chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tham gia tập huấn. Ảnh: T.D

Tại các lớp tập huấn, các học viên được tiếp cận kiến thức, kỹ năng phát hiện và xử trí một số tình huống cấp cứu sản khoa nguy hiểm, diễn tiến nhanh, đe dọa trực tiếp tính mạng mẹ và thai nhi như: tiền sản giật, sản giật, hội chứng HELLP; dọa vỡ và vỡ tử cung; băng huyết sau sinh; ối vỡ non, sớm, sa dây rốn; nhiễm trùng hậu sản và thuyên tắc ối.

Dịp này, các học viên tập trung trao đổi, thảo luận tình huống lâm sàng, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực sản khoa; đồng thời trực tiếp phân tích ca bệnh thực tế và thực hành quy trình phối hợp, củng cố phản xạ nhạy bén trước các ca bệnh phức tạp.

Bác sỹ CKII. Đỗ Văn Tâm cũng đã truyền đạt những kiến thức mang tính ứng dụng cao, từ khâu nhận diện sớm dấu hiệu nguy hiểm, nguyên tắc xử trí ban đầu đến phương án phối hợp cấp cứu và chuyển tuyến an toàn.

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Bác sỹ CKII. Đỗ Văn Tâm truyền đạt những kiến thức mang tính ứng dụng cao trong kỹ năng phát hiện và xử trí tình huống cấp cứu sản khoa. Ảnh: T.D

Chương trình tập huấn giúp đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng trực tiếp thực hiện công tác sản khoa, chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được cập nhật kiến thức, kỹ năng, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn.

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