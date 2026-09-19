Gia Lai cảnh báo 16 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh nguy cơ gia tăng sốt xuất huyết

(GLO)- Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) trong tuần 37 giảm 96 ca so với tuần trước, dịch bệnh tại Gia Lai vẫn ở mức cao và diễn biến phức tạp. Ngành Y tế cảnh báo nguy cơ gia tăng SXH tại 16 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo ngành Y tế, số ca mắc SXH trong tuần giảm 96 ca so với tuần trước. Tuy nhiên, số ca mắc vẫn cao so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai ghi nhận 6.370 ca SXH và 1 ca tử vong, tăng 4.149 ca mắc và 1 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2025. Cùng kỳ năm ngoái, toàn tỉnh ghi nhận 2.221 ca mắc, không có ca tử vong.

Đáng chú ý, trong tuần 37, toàn tỉnh ghi nhận thêm 16 ổ dịch SXH, tăng 3 ổ dịch so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 344 ổ dịch, trong đó khu vực phía Tây có 262 ổ dịch và khu vực phía Đông 82 ổ dịch, tăng 8 ổ dịch so với cùng kỳ năm 2025. Hiện toàn tỉnh còn 77 ổ dịch đang hoạt động tại 36 xã, phường.

Ngành Y tế phối hợp với chính quyền cơ sở triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, kết hợp phun hóa chất tại các khu vực có nguy cơ nhằm xử lý triệt để ổ dịch. Ảnh: Như Nguyện

Theo cơ quan chuyên môn, thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện mưa dầm kéo dài, độ ẩm không khí cao, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh và lăng quăng phát triển. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ phát sinh thêm ổ dịch và bùng phát sốt xuất huyết trên diện rộng.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình SXH tiếp tục diễn biến phức tạp tại 16 xã, phường có nguy cơ cao, gồm: Kon Gang, Ia Rsai, Pleiku, Uar, Diên Hồng, Đak Đoa, Phú Túc, Chư Sê, Ia Ko, Biển Hồ, Hội Phú, Chư Păh, Ia Krêl, An Phú, Chư Prông và Ia Nan.

Để chủ động kiểm soát dịch, ngành Y tế đã chuẩn bị đầy đủ hóa chất diệt muỗi, diệt bọ gậy để cấp cho các Trung tâm Y tế. Đồng thời, ngành tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, kết hợp phun hóa chất tại các khu vực có nguy cơ nhằm xử lý triệt để ổ dịch.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan khi số ca mắc có xu hướng giảm trong một tuần. Việc loại bỏ các vật dụng có khả năng chứa nước, thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng và chủ động phòng tránh muỗi đốt vẫn là những biện pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ lây lan SXH trong cộng đồng.