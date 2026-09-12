Vừa ngủ dậy đã uống cà phê? Chuyên gia khuyên nên làm thêm điều này

Uống 1 ly nước trước ngụm cà phê đầu tiên có thể giúp bù lại lượng nước cơ thể mất đi trong lúc ngủ, thậm chí làm giảm một số khó chịu ở dạ dày do tính axit của cà phê.

Nếu buổi sáng của bạn bắt đầu bằng cà phê, hãy thử uống một ly nước trước đó. Theo các chuyên gia, đây là thói quen đơn giản nhưng có thể mang lại lợi ích cho cơ thể, theo Verywell Health (Mỹ).

Các chuyên gia khuyên nên uống nước ngay sau khi thức dậy để bù lại lượng nước cơ thể đã mất trong lúc ngủ. Ảnh: Chat GPT

Vì sao nên uống nước trước khi uống cà phê?

Bà Lisa Ganjhu, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại NYU Langone Health (Mỹ), cho biết khi ngủ, cơ thể có thể mất nước qua hơi thở hoặc mồ hôi. Tình trạng mất nước có thể ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ và tập trung trong ngày.

Một nghiên cứu được công bố trên Psychological Research năm 2020 cho thấy không uống nước trong 12 giờ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng phán đoán và ra quyết định.

Theo ông Ethan Balk, phó giáo sư dinh dưỡng lâm sàng tại trường NYU Steinhardt (Mỹ), nếu muốn bắt đầu thói quen uống nước ngay sau khi thức dậy, mọi người có thể uống khoảng 240 - 470 ml.

Bên cạnh đó, cần duy trì việc uống đủ nước trong suốt cả ngày để cung cấp nước cho cơ thể, đồng thời giúp duy trì năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa và nhu động ruột. Uống nước trong ngày cũng có thể giúp duy trì sự tỉnh táo và tập trung, đặc biệt khi thời tiết nóng.

“Thông thường, uống 1 - 3 tách cà phê mỗi ngày là mức tương đối phổ biến. Nếu cảm thấy uể oải vào buổi sáng, bạn có thể thử uống một ly nước trước để xem cơ thể có cảm thấy tốt hơn hay không”, phó giáo sư Balk khuyên.

Nước có thể giúp giảm tác động của tính axit trong cà phê

Bắt đầu ngày mới bằng 1 ly nước thay vì cà phê có thể có lợi cho hệ tiêu hóa. Theo bác sĩ Ganjhu, nước giúp thức ăn dễ đi xuống đường tiêu hóa và thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa vào buổi sáng.

Đặc biệt, uống nước ấm có thể kích thích nhu động ruột, hỗ trợ đại tiện vào buổi sáng, đồng thời thư giãn các cơ của đường tiêu hóa và giúp hệ tiêu hóa hoạt động thuận lợi.

Một số nghiên cứu trường hợp cho thấy uống nước nóng hoặc nước ấm trước bữa ăn cũng có thể hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu để xác định rõ tác động này.

Ngoài ra theo phó giáo sư Balk, uống nước vào buổi sáng trước khi dùng cà phê có thể làm giảm cảm giác đau hoặc khó chịu ở dạ dày do tính axit của cà phê gây ra sau đó. Nhưng nên lưu ý rằng tác động này còn tùy từng người. Một số người uống cà phê trước khi uống nước hoặc uống cà phê khi bụng đói mà không gặp vấn đề gì, trong khi những người khác có thể bị trào ngược axit hoặc cảm giác cồn cào, khó chịu ở dạ dày.