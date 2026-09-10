Thức uống nào của Việt Nam khiến báo Mỹ khuyên du khách nhất định phải thử?

(GLO)- Một tạp chí du lịch Mỹ gợi ý cà phê trứng là thức uống du khách không nên bỏ qua khi đến Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội. Từ sáng tạo trong thời kỳ thiếu thốn, món cà phê này nay trở thành trải nghiệm ẩm thực được nhiều du khách quốc tế tìm kiếm.

Theo tạp chí Travel + Leisure, cà phê Việt Nam vốn đã nổi tiếng với hương vị đậm đà, nhưng cà phê trứng là một trải nghiệm đặc biệt mà du khách nên thử khi đến Việt Nam.

Điểm khiến thức uống này gây chú ý không chỉ nằm ở vị béo, ngọt của lớp kem trứng mà còn ở câu chuyện ra đời gắn với một giai đoạn khó khăn của Hà Nội.

Sáng tạo từ thời kỳ thiếu sữa

Cà phê được người Pháp đưa vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 19. Theo thời gian, người Việt tạo ra nhiều cách thưởng thức riêng, trong đó nổi bật là cà phê sữa đá và cà phê trứng.

Cà phê trứng dát vàng trang trí với hoa văn, tháp rùa Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang/tourbiz.vn

Cà phê trứng được cho là xuất hiện tại Hà Nội vào năm 1946, do ông Nguyễn Văn Giảng - một nhân viên pha chế từng làm việc tại khách sạn Metropole - sáng tạo. Trong bối cảnh sữa tươi khan hiếm, ông sử dụng lòng đỏ trứng đánh cùng đường và sữa đặc để tạo nên một lớp kem mịn, sau đó phủ lên cà phê đen.

Sự kết hợp tưởng như đơn giản này tạo ra một thức uống có vị cà phê đậm, hòa cùng vị béo và ngọt của lớp kem trứng. Khi thưởng thức, lớp kem mềm mịn nằm phía trên dần hòa quyện với cà phê bên dưới.

Tạp chí Travel + Leisure mô tả, trải nghiệm này như 1 dạng “tiramisu lỏng”, qua đó nhấn mạnh sự khác biệt của cà phê trứng so với những loại cà phê phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới.

Không chỉ là 1 thức uống, cà phê trứng còn phản ánh khả năng thích nghi và sáng tạo trong ẩm thực của người Việt. Từ việc tìm nguyên liệu thay thế trong thời kỳ thiếu thốn, người Hà Nội đã tạo ra một thức uống riêng và biến nó thành một phần của văn hóa cà phê địa phương.

Từ quán nhỏ Hà Nội đến thức uống được quốc tế chú ý

Ngày nay, cà phê trứng đã vượt ra khỏi phạm vi những quán cà phê lâu đời ở Hà Nội. Thức uống này được nhiều du khách quốc tế tìm kiếm khi khám phá ẩm thực Việt Nam.

Theo các nguồn được Travel + Leisure dẫn lại, nhiều nhân vật nổi tiếng từng thưởng thức cà phê trứng trong thời gian ở Hà Nội. Trong số đó có CEO Apple Tim Cook, CEO Nvidia Jensen Huang và cựu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Tháng 4-2025, Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Bỉ cũng thưởng thức cà phê trứng trong chuyến thăm Việt Nam.

Tim Cook đăng ảnh uống cà phê trứng tại Hà Nội ngày 15-4-2024. Ảnh: Tim Cook/Znews

Sức hút của món uống này còn được thể hiện qua các bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế. TasteAtlas từng đưa cà phê trứng vào danh sách những loại cà phê được đánh giá cao trên thế giới, đồng thời xếp thức uống này trong nhóm đồ uống nổi bật của Đông Nam Á.

National Geographic cũng từng giới thiệu cà phê trứng như 1 loại cà phê đặc trưng của Việt Nam, trong khi Business Insider đề cập đến sự khác biệt của thức uống này so với cà phê phổ biến tại châu Âu.

Trải nghiệm cà phê trứng giữa lòng Hà Nội

Theo gợi ý của Travel + Leisure, du khách có thể tìm cà phê trứng tại một số địa chỉ ở Hà Nội như Cafe Giảng, C.O.C Legacy Specialty Coffee, Cộng Cà Phê tại khu vực Nhà Thờ hay Diva's Lounge thuộc khách sạn Capella Hanoi.

Giảng Cafe - địa chỉ quen thuộc của những thực khách mê hương vị Cafe trứng Hà Nội béo ngậy. Ảnh: ST/vinpearl.com

Cách thưởng thức cà phê trứng cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của món uống. Du khách có thể ngồi giữa không gian phố phường Hà Nội, thưởng thức ly cà phê nóng với lớp kem trứng béo mịn phía trên và cảm nhận sự tương phản giữa nhịp sống sôi động bên ngoài với một khoảnh khắc chậm rãi bên ly cà phê.

Từ một sáng tạo ra đời trong hoàn cảnh thiếu thốn, cà phê trứng đã trở thành một trong những thức uống gắn với hình ảnh Hà Nội. Việc được truyền thông quốc tế liên tục giới thiệu cho thấy món uống này không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn bởi câu chuyện văn hóa phía sau.