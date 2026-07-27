Huế vào nhóm điểm đến ẩm thực độc đáo châu Á

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố danh sách những điểm đến sở hữu nền ẩm thực truyền thống độc đáo tại châu Á. Huế là đại diện của Việt Nam góp mặt trong danh sách, bên cạnh Udon Thani của Thái Lan, Iloilo của Philippines, Đan Đông của Trung Quốc, Melaka của Malaysia và Luang Prabang của Lào.

Theo Agoda, Huế được biết đến với nền ẩm thực cung đình, phản ánh vị thế lịch sử của vùng đất từng là kinh đô dưới triều Nguyễn. Ẩm thực nơi đây gây ấn tượng bởi hương vị tinh tế, cách trình bày giàu tính nghệ thuật và sự chăm chút trong từng món ăn. Những món quen thuộc như bánh bèo, bún bò Huế... được nền tảng du lịch này nhắc đến như những đại diện giúp du khách cảm nhận phần nào dấu ấn hoàng cung trong quá khứ của cố đô.

Thưởng thức Bún bò Huế ở chợ Đông Ba

Khi Huế còn là kinh đô, nhiều sản vật và đầu bếp giỏi từ các vùng miền được quy tụ để phục vụ hoàng gia. Món ăn không chỉ cần ngon mà còn phải bảo đảm sự hài hòa về màu sắc, hình dáng, hương vị và cách sắp đặt. Từ đó, lối nấu ăn tỉ mỉ, cầu kỳ dần trở thành một đặc trưng của ẩm thực Huế. Nguyên liệu dù quen thuộc vẫn được sơ chế, cắt tỉa và phối hợp kỹ lưỡng. Khẩu phần thường nhỏ, vừa đủ để người dùng có thể thưởng thức nhiều món trong cùng một bữa ăn.

Đời sống của cư dân ven sông Hương, vùng đầm phá, miền biển và vùng gò đồi cũng góp phần tạo nên kho món ăn dân gian phong phú. Từ cơm hến, bún hến, bánh canh Nam Phổ đến bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, mỗi món ăn đều gắn với một vùng đất, làng nghề hoặc phương thức sinh hoạt của người dân địa phương. Những món ăn này thường được làm từ nguyên liệu bình dị nhưng có cách chế biến khéo léo, kết hợp nhiều tầng hương vị. Qua thời gian, chúng không chỉ trở thành đặc sản mà còn là một phần ký ức của nhiều thế hệ người Huế.

Cơm nguội được trộn cùng hến, rau sống, đậu phộng, tóp mỡ, mắm ruốc, ớt và nước hến

Quán bánh Huế O Lé trứ danh gần 60 năm 'ăn hoài không chán' ở Huế

Nhiều cơ sở lưu trú tại Huế cũng đang đưa ẩm thực vào các chương trình trải nghiệm dành cho du khách. Đại diện khu Azerai La Residence Huế cho biết, các lớp học nấu món Huế được tổ chức cùng Bếp trưởng Nguyễn Đông Hải - Nghệ nhân Văn hóa nghệ thuật ẩm thực làng nghề Việt Nam. Điểm nhấn của lớp học là các món đặc sản địa phương, sử dụng một phần thảo mộc được trồng trong khu vườn bên sông Hương. Du khách không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tìm hiểu nguyên liệu, cách nêm nếm và quy trình chế biến món Huế. Bên cạnh lớp học nấu ăn, khách sạn này còn xây dựng trải nghiệm bữa tiệc cung đình. Trong trang phục hoàng gia, thực khách thưởng thức bữa tối với các món lấy cảm hứng từ ẩm thực triều Nguyễn, giữa không gian được bài trí theo phong cách cung đình và phần trình diễn âm nhạc truyền thống.

Agoda nhận định, khám phá những điểm đến thông qua ẩm thực giống như một hành trình đi xuyên lịch sử và văn hóa. Với Huế, mỗi món ăn còn chứa đựng ký ức, kỹ năng chế biến và lối sống được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Theo Lê Nam (TNO)