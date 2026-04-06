Bánh mì Việt Nam vào top ngon nhất thế giới

H.M (theo TNO, ZNews)

(GLO)- CNN vừa công bố danh sách cập nhật 25 món sandwich (bánh mì kẹp) ngon nhất thế giới, trong đó có bánh mì Việt Nam.

Bánh mì Việt Nam nằm trong danh sách 25 món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới. Ảnh: Phương Vi

CNN gọi bánh mì Việt Nam là "di sản ẩm thực", xuất hiện từ thời Pháp thuộc, được biến tấu theo khẩu vị địa phương. Ổ bánh giòn, ruột mềm, kẹp đầy thịt heo, chả lụa, pate, cà rốt, củ cải muối chua, rau mùi, sốt mayonnaise và ớt.

Bánh mì Việt Nam một món ăn đường phố quen thuộc của người dân, bánh mì được bán hầu hết ở các góc phố, các xe đẩy và hàng quán vỉa hè. Ngoài ra, còn có các biến thể như bánh mì chay hoặc bánh mì gà.

Bánh mì Việt Nam là đại diện duy nhất ở Đông Nam Á có mặt trong danh sách. Các tên tuổi khác trong top 25 còn có Pan Bagnat (Pháp); Bocadillo de jamón Ibérico (Tây Ban Nha); Torta ahogada (Mexico); Tramezzino (Ý); Shawarma (Trung Đông); Muffaletta, (New Orleans, Mỹ)...

Bánh mì Việt Nam đã trở thành một phần văn hóa Australia

Bánh mì Việt Nam đã trở thành một phần văn hóa Australia

(GLO)- Sự hấp dẫn của bánh mì Việt Nam thể hiện rõ qua những hàng dài người xếp hàng trước các cửa hàng bán bánh mì trên khắp thành phố ở Sydney (Australia), mang lại hương vị đặc sắc cho xã hội đa văn hóa của “xứ sở chuột túi”.

Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

(GLO)- Nhằm tạo không gian văn hóa-ẩm thực sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu các món ăn đặc trưng, đặc sản và sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai, UBND phường Pleiku tổ chức “Lễ hội ẩm thực đường phố” gắn với Chương trình Countdown đón năm mới.

Đưa ẩm thực Tây Nguyên đi xa

Đưa ẩm thực Tây Nguyên đi xa

(GLO)- Chàng trai trẻ Trần Trung Nghĩa (SN 1999, phường Hội Phú) từng khoác áo đội tuyển võ cổ truyền tỉnh Gia Lai. Sau khi rời sàn thi đấu, anh lựa chọn theo đuổi con đường ẩm thực, từng bước xây dựng phong cách nấu ăn riêng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Nồng nàn hương vị tơr'đin

Nồng nàn hương vị tơr'đin

Cây tơr’đin thuộc họ cau, thường mọc ở nơi có độ cao từ 1.000 m (so với mực nước biển), thích hợp với môi trường ẩm ướt, râm mát. Cây sinh trưởng đến 6-7 năm sau sẽ ra buồng.

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Giữ thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá

Giữ thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá

(GLO)- Các hộ nấu rượu tại làng nghề rượu Bàu Đá (thôn Cù Lâm, xã An Nhơn Tây) kiên quyết “nói không” với men bột, men nước trôi nổi trên thị trường; sử dụng thiết bị chưng cất, nấu rượu và ủ men theo cách truyền thống để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

