Bánh mì Việt Nam vào top ngon nhất thế giới

(GLO)- CNN vừa công bố danh sách cập nhật 25 món sandwich (bánh mì kẹp) ngon nhất thế giới, trong đó có bánh mì Việt Nam.

Bánh mì Việt Nam nằm trong danh sách 25 món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới. Ảnh: Phương Vi

CNN gọi bánh mì Việt Nam là "di sản ẩm thực", xuất hiện từ thời Pháp thuộc, được biến tấu theo khẩu vị địa phương. Ổ bánh giòn, ruột mềm, kẹp đầy thịt heo, chả lụa, pate, cà rốt, củ cải muối chua, rau mùi, sốt mayonnaise và ớt.

Bánh mì Việt Nam một món ăn đường phố quen thuộc của người dân, bánh mì được bán hầu hết ở các góc phố, các xe đẩy và hàng quán vỉa hè. Ngoài ra, còn có các biến thể như bánh mì chay hoặc bánh mì gà.

Bánh mì Việt Nam là đại diện duy nhất ở Đông Nam Á có mặt trong danh sách. Các tên tuổi khác trong top 25 còn có Pan Bagnat (Pháp); Bocadillo de jamón Ibérico (Tây Ban Nha); Torta ahogada (Mexico); Tramezzino (Ý); Shawarma (Trung Đông); Muffaletta, (New Orleans, Mỹ)...