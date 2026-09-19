Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Nam giới có thể mắc ung thư vú: 6 nhóm người cần cảnh giác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TTO, VnExpress)

(GLO)- Ung thư vú ở nam giới hiếm gặp nhưng có thể diễn tiến âm thầm. Tuổi cao, đột biến gen và tiền sử gia đình là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Khối u vùng ngực, dù không đau nhưng tăng kích thước, vẫn cần được thăm khám sớm.

Ung thư vú thường được xem là căn bệnh của phụ nữ, nhưng nam giới cũng có thể mắc bệnh do vẫn tồn tại mô tuyến vú. Theo các chuyên gia, bệnh chiếm dưới 1% tổng số ca ung thư vú, thường được phát hiện ở nam giới từ 60-70 tuổi.

nam-gioi-co-the-mac-ung-thu-vu-6-nhom-nguoi-can-canh-giac.png
Một bệnh nhân nam (SN 1942) mắc ung thư vú được điều trị tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: BVCC/TTO

Một số nhóm nam giới có nguy cơ cao gồm người lớn tuổi, có tiền sử gia đình mắc ung thư vú, mang đột biến gene BRCA1, BRCA2 hoặc mắc hội chứng Klinefelter. Ngoài ra, tiền sử xạ trị vùng ngực, rối loạn nội tiết, xơ gan và béo phì cũng có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh.

Trong đó, đột biến gene BRCA2 được đặc biệt lưu ý vì có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú ở nam giới. Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư vú hoặc các ung thư liên quan đến di truyền nên được tư vấn y tế để đánh giá nguy cơ và cân nhắc xét nghiệm gen khi phù hợp.

Theo các chuyên gia, dấu hiệu thường gặp của ung thư vú nam là xuất hiện khối u ở vùng ngực, đặc biệt phía sau núm vú. Khối u có thể không gây đau nhưng tăng kích thước theo thời gian. Người bệnh cũng có thể gặp tình trạng núm vú tụt vào trong, tiết dịch hoặc chảy máu, da vùng vú biến đổi và nổi hạch ở nách.

Đáng chú ý, khối u không đau không đồng nghĩa với tổn thương lành tính. Khi phát hiện bất thường ở vùng ngực, nam giới cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán hình ảnh và sinh thiết khi có chỉ định.

Điều trị ung thư vú ở nam giới phụ thuộc vào giai đoạn bệnh và đặc điểm sinh học của khối u, có thể bao gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và điều trị nội tiết hoặc các phương pháp điều trị toàn thân khác.

Các chuyên gia khuyến cáo nam giới, đặc biệt những người thuộc nhóm nguy cơ cao, không nên chủ quan trước những thay đổi bất thường ở vùng ngực. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát bệnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Tin mới vụ hơn 170 người nghi ngộ độc tại Huế

Tin mới vụ hơn 170 người nghi ngộ độc tại Huế

Tin tức

Sở Y tế TP. Huế yêu cầu tạm ngưng bếp ăn cung cấp suất ăn cho Công ty Scavi Huế để phục vụ điều tra nguyên nhân, trong khi số người phải đến cơ sở y tế sau bữa ăn đã tăng lên hơn 170. Scavi Huế cũng vừa phát thông cáo về sự việc.

Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm soát bánh mì, thức ăn đường phố sau hàng loạt vụ nghi ngộ độc thực phẩm

Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm soát bánh mì, thức ăn đường phố

Thời sự

(GLO)- Ngày 11-9, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với số người mắc lớn.

Ra mắt sách chuyên khảo “Phẫu thuật robot cơ bản”

Ra mắt sách chuyên khảo “Phẫu thuật robot cơ bản”

Tin tức

(GLO)- Bệnh viện Bình Dân (TP. Hồ Chí Minh) vừa ra mắt sách chuyên khảo “Phẫu thuật robot cơ bản”, hệ thống hóa kiến thức từ lý thuyết đến thực hành, đồng thời đúc kết kinh nghiệm sau 10 năm bệnh viện tiên phong triển khai phẫu thuật robot cho người lớn tại Việt Nam.

Tháng 9-2026, người dân phía Đông tỉnh có nhu cầu khám sàng lọc mắt miễn phí và phẫu thuật đục thủy tinh thể thì đến Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai

Khám sàng lọc mắt miễn phí cho người dân phía Đông Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đang triển khai Chương trình khám sàng lọc mắt miễn phí và hỗ trợ nhân đạo phẫu thuật đục thủy tinh thể cho người dân phía Đông tỉnh từ ngày 8 đến 30-9-2026.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Nghị quyết số 57

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

null