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Đi bộ mỗi ngày: 8 lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

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Đi bộ hằng ngày có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, bao gồm bệnh tim và đột quỵ, đồng thời cải thiện tâm trạng, mức năng lượng và tuổi thọ.

Tiến sĩ Raynetta Samuels, bác sĩ vật lý trị liệu người Mỹ, cho biết chỉ cần 30 phút đi bộ mỗi ngày cũng có thể tạo ra tác động tích cực đáng kể đối với sức khỏe. Sau đây là 8 điều có thể xảy ra với cơ thể khi bạn duy trì thói quen đi bộ hằng ngày, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Bảo vệ tim mạch

Tim là một cơ quan hoạt động như một cơ bắp, và đi bộ giúp tăng cường sức mạnh cũng như hiệu quả hoạt động của tim. Khi tim khỏe hơn, tuần hoàn máu được cải thiện, từ đó có thể góp phần giảm huyết áp, ổn định nhịp tim và phòng ngừa, kiểm soát bệnh tim.

Bài tập này cũng có thể giúp cải thiện tình trạng thừa cân, đường huyết, cholesterol cao và căng thẳng. Ngay cả với người mắc bệnh tim, đi bộ vẫn có thể giúp kiểm soát các triệu chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cứ mỗi 500 bước đi bộ thêm mỗi ngày, người từ 70 tuổi trở lên có thể giảm 14% nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và suy tim.

Chỉ cần 30 phút đi bộ mỗi ngày cũng có thể tạo ra tác động tích cực đáng kể đối với sức khỏe
Chỉ cần 30 phút đi bộ mỗi ngày cũng có thể tạo ra tác động tích cực đáng kể đối với sức khỏe

Tăng cường xương, khớp

Đi bộ giúp tăng độ linh hoạt, sự ổn định và xây dựng các nhóm cơ chính hỗ trợ xương, khớp. Đi bộ nhanh 30 phút, 3 lần một tuần có thể giúp ngăn ngừa mất xương trước thời kỳ mãn kinh và thúc đẩy quá trình tái tạo xương.

Tăng cường miễn dịch

Đi bộ có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch. Một buổi đi bộ 30 phút có thể làm tăng tạm thời số lượng tế bào miễn dịch trong máu. Nghiên cứu cho thấy những người tập thể dục thường xuyên ít có nguy cơ nhiễm virus hơn và thường gặp các triệu chứng nhẹ hơn khi mắc bệnh.

Kiểm soát cân nặng tốt hơn

Đi bộ giúp đốt cháy calo, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân. Đi bộ 30 phút mỗi ngày, ít nhất 5 ngày mỗi tuần, có thể góp phần tăng hiệu quả giảm cân và giảm mỡ cơ thể.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Nếu được thực hiện thường xuyên, các bài tập cường độ vừa phải như đi bộ có thể làm tăng thể tích não ở những vùng liên quan đến xử lý thông tin và trí nhớ. Ở người lớn tuổi, đi bộ chậm có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Cải thiện sức khỏe tinh thần

Đi bộ giúp cơ thể tự nhiên giải phóng “hoóc môn hạnh phúc” endorphin. Thường xuyên đi bộ có thể giúp giảm đến 40% số ngày trong tháng gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Kết nối với người khác

Đi bộ cùng người khác không chỉ giúp tăng động lực vận động mà còn có thể hạn chế cảm giác cô đơn và bị cô lập.

Có thể sống lâu hơn

Nghiên cứu cho thấy người trên 60 tuổi đi 6.000 - 8.000 bước mỗi ngày có thể nhận được lợi ích tốt nhất về tuổi thọ. Đối với người dưới 60 tuổi, con số lý tưởng là 8.000 - 10.000 bước mỗi ngày. Tuy nhiên, chỉ cần đi 1.000 bước mỗi ngày cũng có thể giúp giảm 22% nguy cơ tử vong sớm.

Đặc biệt, thường xuyên đi bộ nhanh có thể góp phần kéo dài tuổi thọ lên đến 20 năm.

Theo Thiên Lan (TNO)

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