Giấy khám sức khỏe xin việc được cấp “siêu nhanh”, Bộ Y tế vào cuộc

(GLO)- Ngày 14-9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế TP. Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xác minh phản ánh về việc một số phòng khám tư cấp giấy khám sức khỏe xin việc rất nhanh.

Cụ thể, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện thông tin phản ánh tình trạng khám sức khỏe xin việc tại một số phòng khám đa khoa tư nhân ở Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra nhanh chóng, qua loa.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu xác minh việc cấp giấy khám sức khỏe quá nhanh. Ảnh minh họa: N.P/dantri.com.vn

Tại 1 phòng khám đa khoa ở TP. Cần Thơ, khám sức khỏe lao động với mức phí 200.000 đồng. Quá trình khám chỉ do 1 bác sĩ thực hiện, chủ yếu đo huyết áp, hỏi tình hình và khám răng miệng. Tuy nhiên, giấy khám sức khỏe sau đó xuất hiện đủ 9 chữ ký ở các mục chuyên khoa khác nhau. Toàn bộ quy trình chỉ kéo dài khoảng 20 phút.

Tương tự, tại 1 phòng khám đa khoa ở Đồng Tháp, mức phí là 120.000 đồng, khi người khám có nhịp tim và huyết áp cao, bác sĩ cho uống thuốc để hạ các chỉ số, sau đó tiếp tục hoàn tất các nội dung khám. Khoảng 1 giờ sau, giấy khám được kết luận "đủ sức khỏe".

Trước thực trạng trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ và Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương chỉ đạo xác minh thông tin phản ánh; tổ chức kiểm tra, xác minh toàn bộ các nội dung, vụ việc có liên quan và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có theo quy định pháp luật. Đồng thời, công khai thông tin về kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc tới cơ quan báo chí theo quy định.

Cục cũng yêu cầu Sở Y tế 2 địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc công bố các cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức thuận tiện tra cứu.

Các cơ sở khám sức khỏe phải nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về khám sức khỏe; chủ động khắc phục những thiếu sót được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; công khai số điện thoại đường dây nóng trên website của đơn vị và bảo đảm hoạt động 24/24 giờ để tiếp nhận ý kiến, giải đáp thắc mắc của cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động khám sức khỏe.

Ngoài ra, các cơ sở y tế kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền nếu có thay đổi những nội dung đã công bố về điều kiện hoạt động, gồm địa điểm, thời gian khám, nhân sự, hợp đồng, trang thiết bị và các nội dung khác theo quy định.