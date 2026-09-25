Lớp có trẻ mắc tay chân miệng, phụ huynh có cần cho con nghỉ học?

(GLO)- Tay chân miệng thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng lây lan nhanh tại nhà trẻ, trường học, khu vui chơi. Tuy nhiên, khi lớp có trẻ mắc bệnh, phụ huynh không nhất thiết phải cho những trẻ chưa có triệu chứng nghỉ học, mà cần theo dõi sức khỏe và tăng cường các biện pháp phòng bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC), trong tuần 38 (từ ngày 14 đến 20-9), thành phố ghi nhận 1.283 trường hợp tay chân miệng, tăng 47% so với mức trung bình 4 tuần trước.

Tính từ đầu năm đến hết tuần 38, tổng số ca mắc lên 35.121 ca. Ngành Y tế lưu ý thời điểm trẻ trở lại trường có thể làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm do tiếp xúc trực tiếp và sử dụng chung đồ dùng, vật dụng.

Khi lớp có trẻ mắc bệnh, phụ huynh không nhất thiết phải cho những trẻ chưa có triệu chứng nghỉ học, mà cần theo dõi sức khỏe và tăng cường các biện pháp phòng bệnh. Ảnh minh họa: Nhã Uyên

Virus gây bệnh tay chân miệng có thể truyền từ người sang người qua dịch tiết đường hô hấp, nước bọt, dịch từ bóng nước, phân của người bệnh hoặc tiếp xúc với các vật dụng nhiễm virus. Nếu lớp có trẻ mắc tay chân miệng độ 1 và được theo dõi tại nhà, phụ huynh không cần cho trẻ chưa có biểu hiện bệnh nghỉ học ngay.

Thay vào đó, cha mẹ cần theo dõi sức khỏe của trẻ trong 7 ngày, chú ý các dấu hiệu như sốt, đau hoặc loét miệng, chảy nước dãi, phát ban hay xuất hiện bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, mông.

Một điểm cần lưu ý là biểu hiện bệnh đôi khi không điển hình. Một số trẻ nhiễm virus EV71 có thể chỉ xuất hiện mụn nước ở vùng mông hoặc quanh hậu môn, trong khi tổn thương ở tay, chân và miệng không rõ ràng. Vì vậy, phụ huynh cần kiểm tra kỹ các vùng da của trẻ khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Khi trẻ có biểu hiện nghi mắc tay chân miệng, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, đồng thời cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với những trẻ khác nhằm tránh lây nhiễm. Trẻ mắc bệnh thường cần nghỉ học ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi phát và chỉ trở lại lớp khi đã khỏi bệnh.

Để hạn chế lây lan, gia đình và nhà trường cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh các bề mặt, đồ chơi, dụng cụ học tập và vật dụng trẻ thường xuyên tiếp xúc. Trẻ cũng không nên dùng chung khăn, ly, chén, muỗng hoặc các đồ dùng cá nhân với bạn.

Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như sốt cao, giật mình, run tay chân, quấy khóc liên tục, khó ngủ, nôn ói, thở nhanh hoặc những biểu hiện bất thường khác. Bệnh có thể diễn biến nặng, do đó không nên tự ý điều trị tại nhà.