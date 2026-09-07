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Thời sự

Vụ ngộ độc tại An Khê: Phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong 3 mẫu thực phẩm

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 7-9, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai, kết quả kiểm nghiệm 11 mẫu nguyên liệu thực phẩm lấy tại hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê, cơ sở kinh doanh bánh mì nghi ngờ gây ngộ độc) phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong 3 mẫu thực phẩm gồm: Pa tê, khô gà và chả cá chiên.

Trước đó, Trạm Y tế phường An Khê đã tiến hành lấy 11 mẫu nguyên liệu thực phẩm còn lưu tại hộ kinh doanh Bin Bin, gồm: Pa tê, chà bông, khô gà, thịt heo rim, chả lụa + thịt nguội, chả cá chiên, sốt bơ trứng, dưa leo, rau thơm, dưa chua, ớt xay; bàn giao toàn bộ mẫu cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai thực hiện kiểm nghiệm.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế An Khê đã lấy mẫu bệnh phẩm của 1 bệnh nhân trong vụ nghi ngờ ngộ độc và bàn giao cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để chuyển đến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên thực hiện xét nghiệm. Kết quả, mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Salmonella spp là vi khuẩn thường gây bệnh đường tiêu hóa cấp với các triệu chứng tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn. Các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân phù hợp với biểu hiện bệnh do Salmonella spp.

Qua các kết quả trên, kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm, tác nhân gây ngộ độc là các thực phẩm nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.

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Tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì mua tại hộ kinh doanh Bin Bin là 254 người. Ảnh: Như Nguyện

Trước đó, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh Bin Bin (1041 Quang Trung, phường An Khê) khi nhiều trường hợp bệnh nhân sau khi ăn bánh mì mua tại cơ sở nhập viện tại Trung tâm Y tế An Khê điều trị.

Các trường hợp này có biểu hiện lâm sàng chủ yếu gồm đau bụng, đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn, sốt, mệt mỏi và một số trường hợp có đau đầu. Các triệu chứng chủ yếu biểu hiện dưới dạng hội chứng viêm dạ dày - ruột cấp, các triệu chứng xuất hiện sau một khoảng thời gian nhất định; thời gian ủ bệnh của các trường hợp mắc tập trung chủ yếu khoảng 4-36 giờ.

Đến 17 giờ ngày 28-8-2026, tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị là 254 người; trong đó 4 bệnh nhân chuyển viện đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị, 214 bệnh nhân điều trị nội trú và 36 bệnh nhân điều trị ngoại trú.

Đến 13 giờ ngày 3-9-2026, toàn bộ 254/254 trường hợp đã được điều trị ổn định và xuất viện, không ghi nhận trường hợp tử vong.

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